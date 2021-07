Een meerderheid van de Tweede Kamer begrijpt dat het kabinet op 5 juni een IS-vrouw terughaalde naar Nederland, omdat dit de enige mogelijkheid was om straffeloosheid te voorkomen. Toch zijn veel partijen er niet gerust op dat het bij deze ene keer blijft. Ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kon daar donderdag tijdens het debat geen toezeggingen over doen. Een andere oplossing voor hoe de Staat om moet gaan met IS-gangers lijkt nog ver weg.

VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen noemde het ophalen van de vrouw een "achterdeurtje van het strafproces".

"Daar ben ik tot in het diepst van mijn botten gefrustreerd over, dat eerlijke proces waarop iemand naar binnen komt. Kan dit deurtje dat is opengegaan, nu dicht of niet? Hoe vaak gaat het nog open en wat kunnen we dan aan andere maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er niet, of echt in alleruiterste nood iemand wordt opgehaald?"

Ook het CDA snapt dat het kabinet in dit specifieke geval handelde om straffeloosheid te voorkomen, maar ziet wel liever - net als de VVD - dat de IS-vrouwen in de regio worden berecht. "Het kabinet hoor ik niet spreken over een regulier beleid, maar over een 'bijzondere omstandigheid'", aldus Anne Kuik.

Met name PVV, Forum voor Democratie, JA21 en de fractie-Van Haga hadden geen begrip voor de actie van het kabinet. "Hen hier in Nederland berechten is geen straf, het is een cadeau", zei PVV'er Gidi Markuszower. "Bovendien schept het een enorm precedent. Experts waarschuwen dat andere ISIS-strijders door deze krankzinnige terughaalactie nu ook kans maken op een soortgelijk terughaaltraject."

Volgens minister Grapperhaus wordt er "per geval" gekeken of het kabinet een verdachte naar Nederland haalt wanneer de rechter zegt dat dit moet. "Je maakt altijd het maatwerk en de verschillende belangen worden afgewogen. Het voorkomen van straffeloosheid van mensen die verdacht worden van ernstige terroristische misdrijven, dat blijft echt wel iets wat hoog in het vaandel staat."

Berechting in de regio tot op heden nog niet van de grond gekomen

Toch zien zo'n beetje alle partijen liever dat het kabinet nog meer inzet op berechting in de regio. Wel merken onder meer D66, PvdA en SP op dat dit nu niet haalbaar is. Het ophalen van meer IS-vrouwen om straffeloosheid te voorkomen is als het aan hen ligt een werkbaar alternatief.

"Berechten in de regio heeft de voorkeur. Mijn indruk is dat dit al jaren geprobeerd is en dat het een doodlopende weg is", zei SP-Kamerlid Michiel van Nispen. Hij wees er verder op dat "we een echt probleem hebben" als de Koerden de Syriëgangers vrijlaten, of wanneer mensen ontsnappen. Ook Marieke Koekkoek (Volt) ziet het ophalen van de Syriëgangers als de veiligste optie.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) gaf inderdaad toe dat berechting buiten Nederland op dit moment nog niet lukt. "Op ons rust de plicht dat IS-misdadigers worden vervolgd en berecht. Maar de effectieve en legitieme internationale berechting is alleen mogelijk met de instemming van Syrië en Irak, of met een mandaat van de VN-Veiligheidsraad. En dat ontbreekt op al die fronten nog."

Ook een berechting in Irak of door de Syrische Koerden stuit nog op veel blokkades. "Het blijft een proces van lange adem", aldus de minister.

Onder anderen Michon-Derkzen (VVD) ziet graag dat, als de berechting daardoor in Nederland moet plaatsvinden, de verdachte hier niet bij aanwezig hoeft te zijn. Maar dit ligt volgens Grapperhaus niet zo makkelijk, omdat het aanwezigheidsrecht een pijler is van de strafrechtelijke bescherming. "De rechter moet een afweging maken. Hier is door de rechter besloten dat de betreffende verdachte aanwezig moest zijn. Daar zal ik mij uiteraard volledig bij neerleggen."

Ontnemen van Nederlanderschap botst met internationaal recht

Een andere oplossing waarover de Kamer discussieerde, is het ontnemen van het Nederlanderschap. De VVD liet in een reactie aan Joost Eerdmans (JA21) weten hier voorstander van te zijn, óók bij mensen met maar één nationaliteit, al ligt dit volgens Michon-Derkzen internationaal rechtelijk gezien "ongelofelijk ingewikkeld".

Grapperhaus benadrukte dat dit geen optie is. Het VN-verdrag uit 1961 bepaalt namelijk dat de nationaliteit van iemand met één nationaliteit niet mag worden afgenomen.

"Als je ervan uitgaat dat je in een goed functionerende wereldorde wilt zitten, dan moet je dus niet mensen stateloos maken. De achtergrond daarvan is ook dat je anders gaat meedoen met een aantal staten op de wereld die zich heel weinig aantrekken van het lot van andere landen. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: ik neem het paspoort in van iedereen die mij niet zint, ik zet ze de grens over en dan gaat mijn buurland het maar oplossen. Wij zouden ook niet willen dat de Belgen of de Duitsers dat gingen doen", aldus Grapperhaus.

Kamer valt over uitspraken PVV'er aan adres Kaag

Aan het begin van het debat kon een opmerking van PVV-Kamerlid Gidi Markuszower over minister Kaag rekenen op verontwaardiging in de Kamer. Hij zei "dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft". Veel Kamerleden vonden dat hij hiermee een grens had overschreden. Bovendien vonden zij dat Kamervoorzitter Martin Bosma, ook van de PVV, had moeten ingrijpen.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet sprak van persoonlijke aantijgingen die "totaal ongepast zijn in een democratie". Ze wilde het debat niet voortzetten onder leiding van Kamervoorzitter Bosma en verliet de plenaire zaal.