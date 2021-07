GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet heeft zich donderdag teruggetrokken uit een debat over het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen uit Syrië. Aanleiding is een opmerking van PVV'er Gidi Markuszower over demissionair minister Sigrid Kaag en het feit dat waarnemend Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma, ook van de PVV, niet ingreep.

Kamerlid Markuszower zei in het debat "dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft". Dat ging Ellemeet, die namens de GroenLinks-fractie aanwezig was bij het debat, te ver. Ze sprak van persoonlijke aantijgingen die "totaal ongepast zijn in een democratie". Volgens het Kamerlid moet het debat "heel hard" gevoerd kunnen worden, maar is Markuszower een grens overgegaan die Bosma had moeten bewaken.

Bosma noemde dat op zijn beurt spijtig, maar hij staat "pal voor vrijheid van meningsuiting". "Probeer eens een Kamervoorzitter zich te laten uitspreken wanneer een uitspraak een persoonlijke aantijging is", zei hij. Ellemeet was toen al vertrokken. Dat deed ze overigens na overleg met GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Vrijwel de hele Kamer had kritiek op de uitingen van Markuszower, maar koos ervoor om het debat wel voort te zetten. Ellemeet liet weten daar niet teleurgesteld over te zijn. "Ieder maakt zijn of haar eigen afwegingen." Ze had het debat zelf ook liever voortgezet, "maar dan wel onder een onafhankelijke voorzitter". "Het belangrijkste is dat ik aangeef wat mijn normen zijn. Woorden doen ertoe, wat je zegt heeft impact. Binnen dit huis en in het land", zei ze bij het verlaten van de vergaderzaal.

Ellemeet heeft een klacht ingediend bij het bestuur van de Tweede Kamer. Kaag zei tegen de Tweede Kamer de uitspraken van Markuszower "ten zeerste te betreuren". "Ik werk ze verre van mij."