Demissionair minister Arie Slob wil opheldering van de VPRO over de documentaire Sigrid Kaag - Van Beiroet tot Binnenhof. De omroep liet eerder aan de minister weten dat D66 geen betrokkenheid heeft gehad bij de documentaire, waarop hij de Kamer verkeerd informeerde. Uit opgevraagde documenten door GeenStijl is dinsdag namelijk gebleken dat de partij van Kaag zich wel degelijk inhoudelijk heeft bemoeid met de productie.

Slob zei op 18 december in antwoord op Kamervragen van Martin Bosma (PVV) dat D66 "geen betrokkenheid bij of invloed gehad" heeft op de documentaire die in januari werd uitgezonden. De minister baseerde zich daarbij op informatie die hij van de VPRO kreeg, meldt een woordvoerder van het ministerie.

Slob heeft volgens de zegsvrouw daarnaast geen contact gehad met D66 of het ministerie van Buitenlandse Zaken over de documentaire.

Uit de dinsdag openbaar gemaakte stukken blijkt echter dat D66 zich wel degelijk bemoeide met de inhoud van de documentaire. De partij had moeite met verschillende beelden en liet weten dat er "echt iets in de documentaire over haar idealen" moest.

Volgens D66 is met de makers afgesproken dat de partij vóór de uitzending het eindresultaat mocht zien, "met het oog op eventuele feitelijke onjuistheden, al te privacygevoelige passages en andere relevante opmerkingen". Het was daarna aan de makers om te bezien wat ze met de opmerkingen zouden doen, aldus D66.

Kaag liet woensdag in antwoord op de pers weten dat de verzoeken op aanpassingen niet vanuit haar kwamen, maar vanuit D66 en Buitenlandse Zaken. De D66-leider hamert er vooral op dat ze de opnames "intrusief" vond. "Ik wilde van die documentaire af."

Ze baalt ook van het beeld dat ze zonder gordel in de dienstauto zit. De bekritiseerde documentaire schetst "niet altijd een flatteus beeld", meent Kaag.

VPRO wil formelere afspraken maken

Stan van Engelen, hoofdredacteur van de VPRO, laat aan NU.nl weten dat van te voren is afgesproken dat D66 voor de uitzending het eindresultaat nog mocht zien. "Kaag is drie jaar lang nauwgezet gevolgd, ook in de privésfeer. Het is dan niet gek dat je afspreekt dat je nog mag kijken of er feitelijke onjuistheden of andere substantiële onevenwichtigheden in de documentaire zitten."

Na de viewing (het inzagemoment, red.) kwam er volgens de omroep inderdaad een "behoorlijke lijst met wensen tot aanpassingen", maar "is de maker ten alle tijden de regisseur geweest".

"Wel blijft dit ook in de toekomst een afweging die je per keer zult moeten maken", zegt Van Engelen. "Je kan als maker besluiten dat je alles vooraf dichttimmert, dus geen viewing en geen correctie van feitelijke onjuistheden, maar dat kan dan wel ten koste gaan van de mate van toegang die je tot de geportretteerde persoon hebt. We zouden formeler kunnen afspreken wat we tijdens een viewing wel of niet kunnen bespreken."

Documentaires over politici liggen gevoelig

Het maken van een film over politici leidt vaker tot verhitte reacties in Den Haag. In 2017 werd de uitzending van een documentaire over GroenLinks-leider Jesse Klaver door omroep BNNVARA op het laatste moment geannuleerd.

Belangrijk verschil met de film over Kaag is dat de maker van Jesse destijds ook in dienst was bij de partij. Klaver liet zich gedurende de campagne van de vorige Tweede Kamerverkiezingen volgen tijdens zijn werk en privéleven. De documentaire over de GroenLinks-leider werd uiteindelijk vertoond in Carré en uitgezonden door krantenkiosk Blendle. Overigens werd er in datzelfde jaar ook een documentaire gemaakt over PVV-leider Geert Wilders. De Amerikaanse regisseur Stephen Robert Morse volgde Wilders vier maanden in de aanloop naar de verkiezingen in 2017.

Ook de PVV vroeg destijds om wijzigingen, maar daar ging Morse niet mee akkoord. "Wilders wilde acht dingen uit de film gewijzigd hebben, maar dat waren meningen van mensen die hij niet fijn vond", zei de regisseur tegen de VPRO. "Desondanks lieten wij de meningen er allemaal in, omdat deze meningen de percepties zijn van verschillende mensen op zowel links als rechts."