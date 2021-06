De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal op Prinsjesdag wordt dit jaar in principe opnieuw in een beperkte opzet gehouden in de Grote of Sint Jacobskerk in Den Haag.

De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Jan Anthonie Bruijn en Vera Bergkamp, hebben daartoe besloten vanwege de onzekerheid rond de coronamaatregelen. Het is nu nog niet bekend of de anderhalvemetermaatregel op de derde dinsdag van september nog geldt.

Vorig jaar vond Prinsjesdag ook al plaats in aangepaste vorm vanwege het coronavirus. Koning-Willem-Alexander las toen de troonrede voor in de Grote Kerk, terwijl hij dat normaliter in de Ridderzaal aan het Binnenhof doet.

Tijdens de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal zijn normaal naast alle 225 leden van de Eerste en Tweede Kamer ook vele genodigden aanwezig. Vorig jaar waren er ongeveer 275 aanwezigen, in plaats van de gebruikelijke 1.000.

Net als vorig jaar zal het aantal aanwezigen in de kerk dit keer beperkt blijven. Kamerleden mogen de parlementaire vergadering bijwonen, maar gebruikelijke gasten als Nederlandse autoriteiten, buitenlandse gasten en partners van Kamerleden zullen dit jaar niet worden uitgenodigd.

De Kamervoorzitters benadrukken dat de vergadering alsnog aan het Binnenhof kan plaatsvinden, indien de coronamaatregelen dat toestaan. Dan kan ook het aantal aanwezigen alsnog uitgebreid worden.