De Tweede Kamer ontvangt onvolledige of onbetrouwbare informatie over miljoenen euro's die naar Bonaire, Saba en Sint-Eustatius gaan, concludeert de Algemene Rekenkamer na vragen aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën. De ministeries konden na vragen van het controleorgaan van de Rijksoverheid geen overzicht geven van alle zogeheten bijzondere uitkeringen aan de BES-eilanden.

Bijzondere uitkeringen zijn eenmalige bijdragen, bijvoorbeeld voor de bouw van een bibliotheek of het verbeteren van de kinderopvang. Tussen 2011 en 2019 zouden verschillende ministeries ruim 176 miljoen euro aan bijzondere uitkeringen hebben verstrekt.

Het parlement heeft geen informatie gekregen over wat er met dit geld bereikt is. De ministeries zouden het overzicht niet hebben en de informatie die wel naar de Kamer is gestuurd niet goed kunnen onderbouwen. Dit zouden ze wel moeten kunnen, vindt de Algemene Rekenkamer.

Deels lukt het de ministeries niet doordat Bonaire en Sint-Eustatius de verantwoording zelf niet op orde hebben en dus geen volledige informatie kunnen aanleveren. Jaarrekeningen zouden regelmatig te laat bij de eilandsraad worden ingediend, vaak zonder de juiste verantwoording of accountantsverklaring. Op Saba gaat het overwegend wel goed.

De Algemene Rekenkamer adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken de eilanden beter te helpen met het financiële beheer.

De BES-eilanden zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.