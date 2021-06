De hersteloperatie voor ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire, is verder achter komen te lopen op schema. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Van Huffelen meldt ook dat een groep kinderen een tegemoetkoming van minimaal 1.500 tot 7.500 euro zal ontvangen.

Volgens Van Huffelen wordt daarmee erkend dat ook kinderen slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire en in "schrijnende situaties" terechtkwamen.

Tot dusver hebben in totaal negentienduizend ouders minimaal 30.000 euro ontvangen. Tevens hebben de ouders uitgebreide hulp van gemeenten ontvangen en worden hun schulden opgelost, schrijft Van Huffelen.

Het proces loopt echter vertraging op doordat de integrale beoordeling van dossiers veel meer tijd kost dan verwacht. Het aantal mensen dat slachtoffer zegt te zijn is hard opgelopen. Per week zouden 500 tot 1.000 ouders zich melden. In totaal zouden 42.000 ouders zich hebben geregistreerd, 33.000 van hen deden dat in het afgelopen half jaar.

Van ruim 32.000 ouders is de situatie beoordeeld. 21.000 van hen hebben recht op minimaal 30.000 euro. Toen de hersteloperatie van kracht werd, hadden 'slechts' 6.000 ouders zich gemeld. "Het is geen optie om op de huidige manier door te gaan", meldt Van Huffelen. Zij wil daarover in gesprek met de Tweede Kamer.

Van Huffelen wil hersteloperatie blijven uitbreiden

De staatssecretaris sprak vorig jaar september de verwachting uit dat eind dit jaar 8.300 gedupeerden geholpen zouden zijn met een integrale beoordeling, maar de teller tikt begin juli naar verwachting pas de 2.300 aan. Dat zijn er 1.200 minder dan waar destijds op was gerekend.

Bij de organisatie die de hersteloperatie uitvoert (UHT), werken inmiddels al zo'n achthonderd mensen. "Ik wil dit aantal blijven opschalen", zegt Van Huffelen. Daar zitten echter wel grenzen aan, benadrukt zij. De kwaliteit van het werk mag daar niet onder gaan lijden.