Informateur Mariëtte Hamer zal dinsdagmiddag haar eindverslag aan de Tweede Kamer aanbieden. Het was eigenlijk de bedoeling dat ze op 6 juni klaar zou zijn met haar opdracht, maar de formatie verloopt zeer moeizaam omdat de partijen er onderling niet uitkomen. Ook maandag wist ze geen doorbraak te forceren.

De grote vraag is nu hoe de formatie verder moet nu er geen duidelijk voorstel voor een coalitie op tafel ligt. Hamer had de zes betrokken partijen (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie) afgelopen weekend drie opties voorgelegd voor hoe ze verder kunnen, maar geen één kon rekenen op enthousiasme van alle partijen.

Naar verwachting zal Hamer in haar verslag een toelichting geven op deze voorstellen. De eerste optie is dat VVD-leider Mark Rutte alvast begint met het schrijven van een regeerakkoord. De tweede optie is dat hij dat samen gaat doen met D66-leider Sigrid Kaag en de derde optie die Hamer opperde is om met de zes betrokken partijen te beginnen met de onderhandelingen en dan gaandeweg te zien wie er afvallen.

De laatste twee opties lijken het meest kansrijk te zijn. D66, GroenLinks en PvdA hebben geen bezwaar om met zes partijen plaats te nemen aan de onderhandelingstafel, maar ChristenUnie-leider Gert-jan Segers, die al meerdere keren heeft laten weten dat hij niet staat te springen om deel te nemen aan een nieuwe coalitie, ziet niet veel in deze oplossing.

Kaag heeft verder laten weten dat ze ook openstaat voor de optie om samen met Rutte te starten, mocht de eerste optie niet lukken. Rutte zelf wilde maandag geen toelichting geven op de voorstellen.

De verkiezingen zijn inmiddels zo'n drie maanden geleden, maar een nieuwe regering is dus nog lang niet in zicht. Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra zien het liefst een coalitie met D66 en de ChristenUnie, maar Kaag ziet deze samenwerking niet zitten. Zij ziet liever een coalitie met GroenLinks en PvdA. Maar dat is voor Rutte en Hoekstra een linkse partij te veel. Ondertussen laten GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-leider Lilianne Ploumen elkaar niet los.