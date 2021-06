De Nederlandse regering heeft afspraken gemaakt met de Verenigde Arabische Emiraten waarmee de georganiseerde misdaad beter aangepakt moet kunnen worden. Daardoor kunnen onder meer verdachten makkelijker worden uitgeleverd voor hun proces of om hun straf uit te zitten.

Er zijn twee verdragen opgesteld, schrijft demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus maandag aan de Tweede Kamer.

Met de twee verdragen kunnen politie en justitie volgens het ministerie makkelijker verdachten, getuigen, slachtoffers en deskundigen horen. Ook kunnen criminele geldstromen beter worden gevolgd en kan beter beslag worden gelegd.

"De twee verdragen zullen de operationele samenwerking intensiveren en onze gezamenlijke strijd tegen internationale ondermijnende criminaliteit verder versterken", aldus Grapperhaus in een verklaring. De verdragen zijn volgens de minister zo goed als klaar. Ze moeten nog worden ondertekend en worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Volgens het ministerie is het voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad belangrijk dat internationaal wordt samengewerkt. Daarvoor worden vaker afspraken gemaakt tussen landen onderling. Het gaat volgens het ministerie dan vaak wel om specifieke thema's, zoals de drugshandel. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Ridouan T., die momenteel terechtstaat voor onder meer een reeks liquidaties, werd in december 2019 opgepakt in het emiraat Dubai. Deze nieuwe verdragen houden volgens het ministerie geen rechtstreeks verband met zijn zaak en zijn er meer dossiers waarop is samengewerkt. De minister noemt de Verenigde Arabische Emiraten een "belangrijke partner" in de misdaadbestrijding.