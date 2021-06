De formatie bevindt zich in een politieke impasse. Dat zei informateur Mariëtte Hamer vrijdag na overleg met de leiders van zes politieke partijen.

Het inhoudelijke deel van haar opdracht is zo goed als klaar, maar het is nog niet gelukt om een groep partijen te vinden die samen verder wil, zo zei ze. Ze heeft de partijen gevraagd om dit weekend "tot een doorbraak" te komen. "Dat zullen ze echt samen met elkaar moeten doen." Hamer wil niet zeggen wie daarbij het voortouw moet nemen of welke partij zo'n kentering moet forceren.

Hamer hoopt overigens op een "normale doorbraak, zoals we dat gewend zijn", waarbij partijen zelf tot een logische combinatie komen, aan de hand van inhoudelijke punten. Maandag komen de zes partijen waarom het gaat weer langs voor individuele gesprekken met Hamer.

Hamer zat vrijdagmiddag om de tafel met de leiders van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Plannen voor herstel en de transitie na de coronacrisis zijn volgens haar inmiddels wel vastgesteld, maar het lukt niet om ze zover te krijgen dat ze samen een kabinet willen vormen. "Je blijft toch steken op de wie-met-wie, en de combinaties leiden niet tot een meerderheid", aldus de informateur. Al die partijen hebben eisen gesteld die vooralsnog onverenigbaar zijn gebleken.

Volgens Hamer zijn er wel oplossingen voor de impasse denkbaar, maar moeten de partijen daar zelf uit zien te komen. Wat Hamer gaat doen als het niet lukt om dit weekend een doorbraak te bewerkstelligen, wilde ze niet zeggen. "Ik heb altijd geleerd dat als je wilt dat het op plan A uitkomt, je niet over B en C moet praten." Het is volgens haar te vroeg om te zeggen dat de formatie is mislukt.

De afgelopen tijd benadrukten de partijleiders steeds dat er gesprekken over de inhoud werden gevoerd, maar feitelijk stond de formatie stil. "Er wordt al een maand of drie niet onderhandeld", zei Jesse Klaver (Groenlinks) donderdagmiddag nog nadat hij samen met Mark Rutte (VVD) op gesprek was bij Hamer.

Er is in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen steeds gehamerd op een snelle formatie zodat er beleid gemaakt kan worden om uit de crisis te komen.