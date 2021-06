Sywert van Lienden heeft zijn CDA-lidmaatschap opgezegd. Dat laat de partij in een verklaring weten. De politiek commentator, activist en lobbyist ligt onder vuur omdat hij miljoenen euro's verdiende met de import van mondkapjes, terwijl hij aangaf dit zonder gewin te doen.

Eerder maakte het CDA al bekend dat er een verzoek was ingediend om Van Lienden te royeren. Het is niet duidelijk wie dat verzoek had ingediend.

Van Lienden schreef mee aan het verkiezingsprogramma van de partij. Er loopt een onderzoek naar hoe Van Lienden tot een mondkapjesdeal kwam met het ministerie van Volksgezondheid. Volgens demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) voldeed de overeenkomst aan de voorwaarden.

Met de mondkapjesdeal was een bedrag van meer dan 100 miljoen euro gemoeid, waarmee het een uitzonderlijk grote deal was. De Tweede Kamer wil weten hoe Van Lienden die opdracht wist binnen te halen en of zijn politieke connecties daarin een rol hebben gespeeld.

Van Lienden deelde informatie over miljoenenwinst met verkeerde commissie

Van Lienden vertelde bij Buitenhof dat hij het CDA had ingelicht over de winst die hij had geboekt. De partij heeft dit gecontroleerd en stelt dat Van Lienden de informatie heeft overhandigd aan de sollicitatiecommissie voor een plek in de Kamer. Hij heeft de speciale integriteitscommissie niet ingelicht, omdat hij dacht dat hij de juiste commissie al gesproken had.

"Het CDA-bestuur vermoedt dat Van Lienden deze informatie onder goede intenties wilde delen", aldus de partij in een verklaring. "Wij bedanken hem voor zijn vrijwilligerswerk in 2020."

Goede doelen weigeren geld van Van Lienden

Van Lienden heeft inmiddels aangegeven met zijn geld iets te willen doen voor goede doelen, zoals "kankeronderzoek bij jonge mensen". KWF Kankerbestrijding, Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie hebben echter aangegeven dat zij geen geld van Van Lienden willen.

De Kamer heeft een motie aangenomen waarin de politiek commentator en zijn zakenpartners worden gevraagd het geld terug te geven aan de belastingbetaler.