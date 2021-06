CDA-leider Wopke Hoekstra heeft dinsdagavond in een Zoom-gesprek met minstens 350 leden en prominenten van de partij persoonlijke informatie over de gezondheidssituatie van Pieter Omtzigt gedeeld. Omtzigt heeft volgens Hoekstra gezegd "medische hulp" te overwegen. De partijleider besprak die gevoelige informatie in een digitaal gesprek, waarbij ook het ANP en het Nederlands Dagblad werden toegelaten.

Hoekstra sprak daar met leden over het vertrek van Omtzigt en de toekomst van de partij. Omtzigt zegde zijn lidmaatschap op nadat een memo op straat kwam te liggen, dat hij had opgesteld voor de commissie die de verkiezingsnederlaag onderzoekt.

Volgens het CDA is het over de "medische indicatie" gegaan die Omtzigt nodig had om ziekteverlof te krijgen. De politicus zit al een tijd met een burn-out thuis. Een woordvoerder laat verder weten dat het niet de bedoeling was dat journalisten toegang kregen tot het Zoom-gesprek.

Over Omtzigt werden verschillende opmerkingen gemaakt. Demissionair minister Ank Bijleveld, die het partijbestuur sinds kort adviseert, merkte op dat het 76-pagina's tellende document ook wat zegt over de "gemoedstoestand" van haar oud-partijgenoot.

Partijleider Hoekstra vertelde de CDA'ers dat Bijleveld en interim-partijvoorzitter Marnix van Rij volgens hem "tientallen, tientallen, tientallen" uren hebben gestoken in gesprekken met Omtzigt om hem binnen de partij te houden.

Kritisch memo gelekt door iemand uit Omtzigts omgeving

Ook Marnix van Rij, interim-partijvoorzitter van het CDA, sprak leden toe. Volgens Van Rij is het memo van Omtzigt gelekt door iemand uit diens eigen kringen. Omtzigt zou dat dit weekeinde aan Van Rij hebben verteld. De Limburger publiceerde vorige week voor het eerst over het stuk.

Daarin schrijft Omtzigt ook dat de toenmalige voorzitter van de partij aan hem het lijsttrekkerschap had beloofd, indien toenmalig lijsttrekker Hugo de Jonge zijn functie zou neerleggen. Toen De Jonge inderdaad stopte als lijsttrekker, werd aan Hoekstra gevraagd de kar te trekken in de aanloop naar de verkiezingen. Omtzigt voelde zich gepasseerd.

De toenmalige voorzitter, Rutger Ploum, heeft tegen diens opvolger Van Rij gezegd dat het "pertinent niet zo is" dat hij Omtzigt het lijsttrekkerschap heeft beloofd. Dat vertelde Van Rij in de call. Ploum zelf heeft nog niet gereageerd.