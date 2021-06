De Tweede Kamer wil dat Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel het geld dat ze verdiend hebben met de mondkapjesdeal, teruggeven aan de belastingbetaler. Ze hebben zich "op oneigenlijke gronden verrijkt", aldus een motie van DENK-leider Farid Azarkan die met ruime meerderheid werd aangenomen. Toch wil de Kamer de terugbetaling nu niet afdwingen.

Van Lienden en zijn zakenpartners sloten een deal waarmee ze ruim 100 miljoen euro belastinggeld ontvingen voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes die nooit gebruikt werden. In het parlement wordt bovendien betwijfeld of die deal op een eerlijke manier tot stand is gekomen.

De Kamer hoopt dat Van Lienden en zijn zakenpartners 28 miljoen euro teruggeven.

Van Lienden zegt niet inhoudelijk op de kwestie in te willen gaan. "Minister Van Ark heeft een onderzoek aangekondigd. Laten we de uitkomst daarvan afwachten", zegt hij.

Volgens Azarkan heeft Van Lienden te veel geld voor de mondkapjes gevraagd, slechte kwaliteit geleverd en in de media gedaan alsof hij geen winstoogmerk had terwijl dat wel het geval was. De DENK-leider had daarom nog een motie ingediend waarin werd bepleit dat de deal ongedaan gemaakt zou worden, bijvoorbeeld op basis van wetten waarin staat dat de overeenkomst nietig verklaard kan worden als er sprake is van bedrog of een oneerlijke voorstelling van zaken. Deze motie kreeg geen steun.

Azarkan kwam vorige week met zijn moties tijdens een debat over de verantwoording van de uitgaven van het Rijk. Demissionair premier Mark Rutte zei toen dat het niet aan het kabinet is om zich te bemoeien met een oproep van de Kamer om geld terug te storten. Wel liet hij weten tegen het afdwingen van terugbetaling te zijn. Rutte zei dat Azarkan allerlei conclusies had getrokken die nog niet zijn hardgemaakt. Ook hij wil het onderzoek afwachten. "Wij gaan er niet op vooruitlopen."