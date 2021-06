Het CDA houdt uiterlijk medio september een extra partijcongres, laat de christendemocratische partij dinsdag weten. Een initiatief om naar aanleiding van de gebeurtenissen rond Kamerlid Pieter Omtzigt een extra CDA-congres te houden, kreeg maandag genoeg steun van leden van de partij om het partijbestuur te verplichten dat te organiseren.

Om een extra partijcongres mogelijk te maken, moest ten minste 1 procent van de CDA-leden zo'n verzoek steunen. Henriëtte van Hedel, een woordvoerder van de Stichting voor Sociale Christendemocratie, liet maandag weten dat vijfhonderd leden de petitie inmiddels hebben ondertekend.

Partijleider Wopke Hoekstra en interim-voorzitter Marnix van Rij schrijven te beseffen dat de CDA-leden "snakken" naar een partijcongres.

Er ontstond onrust onder de leden, nadat Omtzigt vlak na het uitlekken van een kritische memo zijn CDA-lidmaatschap had opgezegd. Dit was aanleiding voor een aantal leden om op te roepen tot een vervroegd CDA-congres.

Congres zal onder meer over evaluatie Tweede Kamerverkiezingen gaan

Tijdens het congres wordt het rapport besproken van de commissie-Spies die de verkiezingen evalueert. Dat rapport wordt volgende maand verwacht. Verder zal het congres gaan over het CDA als brede volkspartij en de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

De Verenigingsraad buigt zich op 21 juni nog over het besluit van het partijbestuur. In de aanloop naar het extra congres komen er ook nog "verschillende sessies over het inhoudelijke verhaal van het CDA", melden Hoekstra en Van Rij aan de leden.

Omtzigt geniet veel steun bij de achterban. Hij haalde bij de laatste verkiezingen meer dan 342.000 stemmen binnen, goed voor bijna vijf zetels. Het CDA kwam bij de verkiezingen in maart uit op vijftien zetels, een verlies van vier. Omtzigt zit al maanden ziek thuis.