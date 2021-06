Een initiatief om een extra CDA-congres te houden, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond Pieter Omtzigt, heeft genoeg steun bij leden van de partij om het partijbestuur te verplichten dat te organiseren. Dat laat de Stichting voor Sociale Christendemocratie, die achter het voorstel zit, maandagavond weten.

Om een extra partijcongres mogelijk te maken moet ten minste 1 procent van de leden zo'n verzoek steunen.

Henriëtte van Hedel, een woordvoerder van de stichting, laat weten dat vijfhonderd leden de petitie inmiddels hebben ondertekend. "Het verzoek zal morgen bij het partijbestuur worden ingediend. Het partijbestuur is, gezien het aantal, nu statutair verplicht om binnen acht weken een partijcongres te organiseren."

Op het congres "kunnen het bestuur en de partijleider verantwoording afleggen over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, de keuzes die er zijn gemaakt en de zaken die hierbij verkeerd zijn gegaan. Dit partijcongres biedt de leden daarnaast de mogelijkheid om richtinggevende uitspraken te doen over de ontstane situatie en hoe daarmee om te gaan", aldus Hedel.