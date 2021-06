Pieter Omtzigt zegt zijn CDA-lidmaatschap op, meldt hij zaterdag op Twitter. Reden voor deze beslissing is het vernietigende memo dat hij als CDA-Kamerlid schreef over zijn ervaringen binnen de partij. Omtzigt zegt dat het zijn intentie is om "terug te keren als zelfstandig Kamerlid, juist omdat veel mensen mij dat vertrouwen hebben gegeven". CDA-leider Wopke Hoekstra reageert "teleurgesteld en geschokt".

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Pieter Omtzigt

Omtzigt heeft zijn besluit eerder op zaterdag "met pijn in mijn hart" laten weten aan interim-partijvoorzitter van het CDA Marnix van Rij.

De notitie van Omtzigt lekte donderdagavond uit. Dit had niet mogen gebeuren, de tekst was bedoeld voor een intern onderzoek van het CDA, aldus de politicus zaterdag. "Helaas is mijn inbreng voor de commissie-Spies op voor mij onbekende wijze gelekt naar de media. Dit stuk had intern moeten blijven om juist daar een inhoudelijke discussie te kunnen voeren en noodzakelijke vragen te stellen", aldus Omtzigt zaterdag.

In het 76 pagina's tellende memo veegde Omtzigt de vloer aan met het CDA. Hij schreef onder meer dat hem het lijsttrekkerschap is ontnomen en dat partijgenoten hem onder meer als "psychopaat, labiel en teringhond" hebben omschreven.

Ook schreef Omtzigt dat hij zich "niet altijd gewaardeerd" en soms "ronduit onveilig" voelde binnen zijn eigen partij. Het Tweede Kamerlid noemde geen voorbeelden, maar zegt dat hij de "onderliggende normen en waarden van het CDA" soms onvoldoende herkent in het "interne handelen".

"Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren. Dat is jammer maar wel overduidelijk", schrijft Omtzigt zaterdag.

Tot slot laat Omtzigt weten dat hij wil terugkeren als zelfstandig Kamerlid, "juist omdat veel mensen mij dat vertrouwen gegeven hebben". Hoe hij zijn politieke toekomst precies gaat voortzetten, heeft hij naar eigen zeggen nog niet besloten. Omtzigt zegt daarover te beslissen wanneer hij volledig hersteld is. De voormalig CDA'er zit momenteel overwerkt thuis.

Vrouw van Omtzigt blijft wel lid van CDA

Ayfer Koç, de echtgenote van Pieter Omtzigt, blijft fractievoorzitter voor het CDA in Enschede. Wel schrijft ze op Twitter "alle begrip en volledige steun" te hebben voor zijn besluit om de partij te verlaten.

Koç blijft lid en fractievoorzitter voor de partij, omdat ze lokaal haar "christendemocratische waarden met veel passie en plezier nog steeds kan verwezenlijken".

Ze sprak zich eerder fel uit voor haar echtgenoot. Zo reageerde ze op Twitter boos dat in de uitgelekte aantekeningen van verkenner Kajsa Ollongren de frase "positie Omtzigt: functie elders" stond. "Dus deze politieke leiders hebben een exitfunctie voor een hardwerkende volksvertegenwoordiger die zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze rechtsstaat", schreef ze. "Gelukkig gaan zij daar niet over maar wel zijn 342.000 kiezers die hij niet in de steek laat."

Hoekstra hoopte met Omtzigt verder te kunnen

CDA-partijleider Hoekstra en Van Rij laten zaterdag in een eerste reactie via Twitter weten "ontzettend teleurgesteld en geschrokken dat Omtzigt besloten heeft het CDA te verlaten". "We kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren maar hadden op een andere uitkomst gehoopt", schrijven zij. Volgens Hoekstra hoopte het CDA samen met Omtzigt verder te bouwen.

Vrijdag veroordeelde de partijtop van het CDA de verwensingen aan het adres van het Kamerlid al. Desondanks zag de partij niet in hoe Omtzigt nog namens het CDA kon terugkeren in de Tweede Kamer. Dezelfde dag noemde Hoekstra Omtzigts memo "heel vervelend en echt beschadigend". Ook dit moeten we weer oplossen", zei hij onder meer.

De stukken van Omtzigt waren eigenlijk bedoeld voor de evaluatiecommissie onder leiding van Liesbeth Spies over de recentste verkiezingsnederlaag van het CDA. De partij verloor tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart vier zetels en kwam uit op vijftien.