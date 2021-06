De snoeiharde kritiek in een memo van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op de partij zijn volgens Wopke Hoekstra "heel vervelend en echt beschadigend". "Ook dit moeten we weer oplossen", zei de CDA-leider vrijdag. Hij beaamde dat het "geen makkelijke fase" is voor zijn partij.

Donderdagavond bracht dagblad De Limburger de 76 pagina's tellende notitie van Omtzigt naar buiten. Daarin schrijft hij onder meer dat het CDA hem het lijsttrekkerschap zou hebben ontnomen. Daarnaast zouden partijgenoten hem hebben omschreven als 'psychopaat', 'labiel' en 'teringhond'.

De stukken waren eigenlijk bedoeld voor de evaluatiecommissie onder leiding van Liesbeth Spies over de recentste verkiezingsnederlaag van het CDA. De partij verloor tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart vier zetels en kwam uit op vijftien.

"De notitie is bedoeld voor de evaluatiecommissie die nog bezig is. Wat erin staat is natuurlijk echt beschadigend. En er worden mensen met naam en toenaam genoemd. Ik snap dat het veel vragen oproept, maar we moeten dit eerst echt met het CDA intern bespreken. En ook dit moeten we weer oplossen", aldus Hoekstra.

Omtzigts notities hebben de verhoudingen binnen het CDA opnieuw op scherp gezet. Net na de verkiezingen werd al gevreesd voor de stabiliteit binnen de partij. De sfeer werd er niet beter op na de foto van de aantekening over de 'functie elders' voor Omtzigt.

De afgelopen weken leek het CDA onder leiding van Hoekstra juist meer zelfvertrouwen te krijgen. De partij praatte mee over de formatie; het vormen van een nieuw kabinet.

Volgens Hoekstra heeft de nieuwe ontwikkeling echter geen invloed op de formatie. "De formatie was al niet met grote vaart op gang gekomen, maar wij gaan gewoon door met die verkennende gesprekken. Daar is wat mij betreft niks in veranderd", zei hij.

Omtzigt zit thuis met een burn-out

Hoekstra is sinds december de leider van zijn partij. Daarvoor werd die functie bekleed door Hugo de Jonge, maar die legde zijn werkzaamheden als partijleider neer. Als minister van Volksgezondheid had De Jonge het te druk met het coronavirus.

Omtzigt is op papier de nummer twee van het CDA. Maar hij zit al enkele maanden thuis met een burn-out. Vorig jaar was Omtzigt nog kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij verloor die strijd toen nipt van De Jonge.