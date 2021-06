CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is zaterdag opgestapt als CDA-Kamerlid. De aanleiding voor zijn vertrek is zijn naar de media uitgelekte memo over de partij. Hij stuurde de memo naar de commissie-Spies, die onderzoek deed naar de lijsttrekkersverkiezing. Het CDA zou Omtzigt het lijsttrekkerschap hebben ontnomen en partijgenoten zouden hem "psychopaat", "labiel" en "teringhond" hebben genoemd. Dit zijn de belangrijkste onthullingen uit de Omtzigt-memo.

De memo werd eerst achter een betaalmuur naar buiten gebracht door De Limburger en vervolgens gratis beschikbaar gemaakt door GeenStijl.

Volgens Omtzigt zijn de beschreven gebeurtenissen "geen incidenten, maar symptomen van veel grotere structurele problemen bij het CDA". Hij zegt dat hij tijdens de lijsttrekkersverkiezing van het CDA fors is tegengewerkt en andere kandidaten meer tijd hadden om zich voor te bereiden. Daarnaast zou een oog zijn dichtgeknepen als het campagneteam van Hugo de Jonge dingen deed die niet waren toegestaan.

Zo wilde het CDA-bestuur niet dat tijdens de campagne werd gerept over hoe de partij tegenover een samenwerking met Forum voor Democratie stond. Op dezelfde dag dat het bestuur die oproep deed, verschenen vervolgens 's avonds bij verschillende online media artikelen waarin De Jonge alle CDA-kandidaten opriep om kleur te bekennen.

Omtzigt was in de veronderstelling dat Wopke Hoekstra zou worden aangewezen als lijsttrekker en werd verrast door de aankondiging van de lijsttrekkersverkiezing. De CDA'er vermoedde dat de andere kandidaten (De Jonge en Mona Keijzer) van voorkennis genoten.

Omtzigt was het lijsttrekkerschap beloofd als De Jonge onverhoopt moest terugtreden. Dat zou de inmiddels opgestapte CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum hem hebben toegezegd. Uiteindelijk werd alsnog voor Hoekstra gekozen.

Omtzigt had zelf behoefte aan 24 uur bedenktijd over de vraag of hij akkoord ging met Hoekstra als nieuwe lijsttrekker. Maar die tijd kreeg hij niet, schrijft Omtzigt in de memo. Hoekstra zou tot woede van Omtzigt wél een dag bedenktijd hebben gekregen.

"Er is duidelijk een vooropgezet plan en ik pas er niet in", schrijft hij erover in het document. "Ik ben op onheuse wijze gepasseerd."

Partijgenoten die Omtzigt steunden, kregen een lagere plek op de kandidatenlijst. Bij het samenstellen van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart werden potentiële kandidaten gevraagd of zij in de lijsttrekkersverkiezingen op De Jonge of Omtzigt hadden gestemd. Meerdere kandidaten die zeiden dat ze op Omtzigt hadden gestemd, vonden hun namen aanmerkelijk lager terug op de kandidatenlijst.

Omtzigt voelt zich "niet altijd gewaardeerd" en soms "ronduit onveilig" binnen zijn eigen partij. Hij noemt geen voorbeelden, maar zegt dat hij de "onderliggende normen en waarden van het CDA" soms onvoldoende herkent in het "interne handelen".

Omtzigt zet vraagtekens bij CDA-sponsoren. In de notitie merkt hij op dat er bijna 1 miljoen euro voor de campagne afkomstig is van drie personen. Zij zouden volgens hem allemaal belang hebben bij wijzigingen van de CDA-plannen zoals Hoekstra die heeft doorgevoerd. Partijvoorzitter Marnix van Rij en Hoekstra hebben afstand genomen van de beschuldiging en stellen dat alles volgens de regels is verlopen.