CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is tijdens de lijsttrekkersverkiezing van zijn partij fors tegengewerkt. Dat schrijft de CDA'er in een memo aan de evaluatiecommissie-Spies, die de verkiezing onderzoekt. Binnen de partij zou Omtzigt onder meer "psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord" en "labiel" zijn genoemd, schrijft dagblad De Limburger, dat het document van Omtzigt in handen heeft.

Omtzigt, die momenteel nog overwerkt thuiszit, zou in WhatsApp-berichten van het CDA zijn uitgemaakt voor "klootzak" en "teringhond". Andere CDA'ers zouden hem "de fokking eikel met naziposters" hebben genoemd, nadat bij Op1 verkiezingsposters van Omtzigt in beeld waren gekomen.

Omtzigt citeert partijgenoten die een plek op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen wilden. Zij zouden tijdens sollicitatiegesprekken zijn gevraagd of zij Omtzigt steunden. Ten minste een van hen zou na een bevestigend antwoord uiteindelijk een lage plek op de CDA-verkiezingslijst hebben gekregen, schrijft Omtzigt. Het is niet duidelijk om welke personen het gaat.

Andere partijgenoten zouden vervelende reacties hebben ontvangen en zouden zijn genegeerd nadat zij Omtzigt openlijk hadden gesteund.

Omtzigt meldt in het vertrouwelijke stuk van naar verluidt 76 pagina's dat hij zich "niet altijd gewaardeerd" en soms "ronduit onveilig" voelde binnen zijn eigen partij. "In die situatie herken ik de onderliggende normen en waarden van het CDA onvoldoende in het eigen interne handelen", citeert De Limburger het CDA-Kamerlid.

Omtzigt heeft nog niet gereageerd op de publicatie van het dagblad.