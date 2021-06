De voorgenomen wijziging van de zogeheten Wet Dieren - met strengere regels rondom het aanlijnen van honden en het in kooien houden van dieren - zal naar alle waarschijnlijkheid toch geen gevolgen hebben voor het houden van huisdieren. Dat schrijft De Telegraaf donderdag op basis van demissionair minister Carola Schouten (Landbouw).

Vorige week ontstond commotie onder (huis)diereneigenaren nadat een voorstel van de Partij voor de Dieren was aangenomen. De partij wil een einde maken aan dieronvriendelijke stallen en kooien. De wetswijziging moest ervoor zorgen dat per 1 januari 2023 huis- en veedieren "zich niet meer hoeven aan te passen aan hun huisvesting".

Omdat de huisvesting voldoende ruimte moest bieden voor hun natuurlijke dierengedrag - zoals voldoende zwemwater voor een eend en vliegruimte voor een parkiet - werden zorgen geuit over de impact die de wet zou hebben voor baasjes van huisdieren. Daarnaast zou de wet er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat honden buiten vaker los moeten lopen.

Schouten gaat de precieze impact onderzoeken, schrijft De Telegraaf. Enkele details over de Wet Dieren ontbraken sowieso nog, en de bewindsvrouw erkent dat in het midden werd gelaten of de regels ook voor huisdieren zouden moeten gelden.

Volgens de krant is Schouten overtuigd dat de Kamer niet wil dat gezelschapsdieren geraakt worden door de wet. "Ik zal dit in de analyse meenemen", aldus de minister.