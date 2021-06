De Nederlandse overheid is niet van plan uit Indonesië geadopteerde Nederlanders financieel tegemoet te komen in hun zoektocht naar hun biologische ouders. Dat blijkt volgens de NOS uit de afwijzing van een aansprakelijkheidsclaim van jurist Dewi Deijle. Zij had de claim ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deijle, zelf ook geadopteerd uit Indonesië, diende de claim in namens een groep uit Indonesië geadopteerde Nederlanders. Volgens de jurist is de Nederlandse overheid juridisch aansprakelijk voor misstanden bij adopties vanuit het buitenland en moet er daarom een schadefonds komen voor mensen die op zoek gaan naar hun biologische familie.

Deijle vindt het "uitermate teleurstellend" dat demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) daar niet in meegaat, schrijft de NOS.

In februari concludeerde de commissie-Joustra na onderzoek dat er er sprake was van "structurele ernstige misstanden" bij adopties van kinderen uit het buitenland. De Nederlandse overheid greep jarenlang niet in bij misstanden als kinderhandel en -diefstal. Na de publicatie van het rapport werden interlandelijke adopties opgeschort.

Geen steun voor individuele zoektochten

Volgens Dekker heeft de overheid een "morele verantwoordelijkheid" om geadopteerden te ondersteunen bij de zoektocht naar hun afkomst. Uit de afwijzing van de claim blijkt echter dat er geen financiële steun voor individuele zoektochten komt.

Een landelijk expertisecentrum waarvoor de komende vijf jaar 36,4 miljoen euro wordt uitgetrokken, zal volgens Dekker voldoende ondersteuning bieden. Dat centrum biedt juridische en psychosociale ondersteuning voor geadopteerden. Zij kunnen er ook toegang krijgen tot adoptiedossiers en afstammingsinformatie.