De van misbruik beschuldigde PVV'er Dion Graus is nooit formeel verboden het gebouw van de Tweede Kamer in te mogen. Dat laat de huidige voorzitter Vera Bergkamp zaterdag weten in een reactie op berichtgeving in NRC, waarin nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik en intimidatie aan het adres van Graus worden gedaan.

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib zou Graus hebben verboden het gebouw in te gaan nadat een vrouw zich bij haar had gemeld omdat ze seksueel zou zijn misbruikt door de PVV'er, schreef NRC vrijdag. Graus zou alleen het gebouw nog in hebben mogen gaan om te stemmen, wat volgens de krant buiten de protocollen en regels om was.

Formeel is een Kamervoorzitter hier niet toe bevoegd. Ze kan zelfs geen onderzoek laten instellen naar meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is aan de fracties zelf, schrijft Bergkamp.

"Er is geen sprake van geweest dat de heer Graus formeel de toegang tot het Tweede Kamergebouw is ontzegd. Dit heb ik intern bevestigd gekregen", aldus de huidige voorzitter. Bergkamp benadrukt dat "zij noch het presidium instrumenten in handen heeft om onderzoek te doen naar Kamerleden of om maatregelen te nemen in dergelijke situaties".

Eerder liet Bergkamp al weten niet op de hoogte te zijn geweest van het informele ingrijpen van haar voorganger. Of er wél informele stappen zijn genomen door Bergkamps voorganger, wordt niet duidelijk uit de verklaring.

Bergkamp noemt nieuwe aantijgingen 'verontrustend'

Het is niet de eerste keer dat Graus wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Zo zou hij in het verleden zijn ex hebben aangezet tot seks met zijn beveiligers. De jongste beschuldiging komt van een voormalige medewerkster van de PVV-fractie, die door Graus zou zijn gedwongen tot "heel veel ernstige dingen", schrijft de krant. De vrouw meldde zich in februari bij toenmalig Kamervoorzitter Arib en de vertrouwenspersoon van de Tweede Kamer.

Bergkamp zegt de nieuwe aantijgingen "verontrustend" te vinden. Ze roept mensen die werkzaam zijn in de Tweede Kamer zich te melden bij de integriteitsadviseur of bij een van de vertrouwenspersonen. "Het is zaak dat iedereen in de Tweede Kamer een veilige werkomgeving heeft."

De Tweede Kamer heeft volgens de voorzitter al maatregelen genomen om ongewenst gedrag tegen te gaan. Of er verbeteringen nodig zijn op basis van de recentste berichtgeving in NRC, is lastig te beoordelen, schrijft ze. "Dat neemt niet weg dat dit onderwerp mijn permanente zorg en aandacht heeft."