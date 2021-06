PVV'er Dion Graus mocht van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib het gebouw van de Tweede Kamer niet meer in nadat een vrouw zich bij haar had gemeld en het Kamerlid beschuldigde van seksueel misbruik, schrijft NRC vrijdag.

Graus mocht volgens de krant alleen nog in het gebouw komen voor stemmingen. Dat was volgens de krant buiten de protocollen en regels om. Arib is als Kamervoorzitter opgevolgd door Vera Bergkamp (D66). Zij weet niet van het informele ingrijpen van haar voorganger.

De vrouw, een voormalige medewerker van de PVV-fractie, stapte in februari naar Arib toe omdat Graus haar seksueel zou hebben geïntimideerd. Ze vertelt dat ze het Kamerlid moest vergezellen op werkbezoeken en etentjes en dat ze alcohol moest drinken terwijl ze dit niet gewend was. Toen hij haar dwong tot "heel veel ernstige dingen" en zij dit weigerde, zou Graus haar zijn gaan stalken, schrijft NRC.

Graus ontkent de beschuldigingen van de vrouw en spreekt in de krant van een complot van een deel van de PVV-fractie tegen hem.

Geen onderzoek ingesteld

De oud-fractiemedewerker ging met haar verhaal ook naar een vertrouwenspersoon van de Tweede Kamer. Die stelde geen onderzoek in naar de beschuldigingen. Ook de PVV-fractie zou er niets mee hebben gedaan.

De vrouw kwam met haar verhaal naar buiten toen NRC in februari een artikel publiceerde over de aangifte van seksueel misbruik door de ex-vrouw van Graus. Volgens haar werd ze door het Kamerlid gedwongen om seks te hebben met zijn particuliere beveiligers, waaronder in de Tweede Kamer.

Graus (54) zit sinds de oprichting van de PVV in 2006 in de Tweede Kamer. Hij werd de afgelopen jaren vaker door vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag en intimidatie, maar aangiftes tegen hem werden geseponeerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet achteraf echter weten dat dat een foutieve beoordeling was. Volgens het OM was er bij nader inzien toch voldoende bewijs voor bedreiging en mishandeling.