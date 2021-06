Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) vinden dat CDA-leider Wopke Hoekstra de formatie ophoudt doordat hij zegt niet met de beide linkse partijen te willen onderhandelen. De opdracht aan informateur Mariëtte Hamer om uiterlijk 6 juni met een coalitievoorstel te komen, lijkt voor nu een te zware opgave.

"Hou op met al die schijnbewegingen, hou op met alleen maar nee zeggen", reageerde Ploumen donderdag op eerdere uitlatingen van Hoekstra. Hij vindt dat de droomcoalitie van D66-leider Sigrid Kaag (VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks) een linkse partij te veel bevat. "Het verschil met zowel de PvdA als GroenLinks is zeer groot, laat staan met die partijen samen", zei Hoekstra dinsdag.

Voor een meerderheid in de Tweede Kamer is het niet nodig om beide partijen te laten deelnemen aan de coalitie. Om ook een meerderheid in de Eerste Kamer te bemachtigen wel, maar dit is voor veel partijen geen vereiste.

Klaver sloot zich donderdag na zijn gesprek met de informateur aan bij de woorden van Ploumen. De twee fractievoorzitters houden zich al sinds de campagneperiode stevig aan elkaar vast. "Bij voorbaat zeggen dat je partijen te links vindt, past niet bij deze tijd. We komen er niet uit door steeds te zeggen wat je niet wil", zei de GroenLinks-leider.

Hamer heeft waarschijnlijk meer tijd nodig voor haar opdracht

Hoewel de voorgaande dagen de 'wie-wil-met-wievraag' centraal leek te staan, werd deze vraag donderdag niet gesteld door de informateur. "We hebben gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om op inhoud juist verder te kunnen", aldus Kaag. De D66-leider kwam, evenals Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Klaver en Ploumen, solo op bezoek bij Hamer.

Hoekstra ziet liever een samenwerking met VVD, D66 en de CU, maar Segers houdt de boot af. Hij benadrukte opnieuw dat zijn partij qua zetelaantal pas de tiende partij is en op dit moment niet aan de beurt is. Deelname aan coalitieonderhandelingen lijkt de CU-leider echter ook weer niet uit te sluiten.

"Je moet bovenaan beginnen en de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de grootste partijen. Je moet dan via de lijn naar beneden en dan merk je vanzelf of ze ooit bij ons komen", zei Segers.

Hoe Hamer verdergaat met haar opdracht nu de formatie weer vast is gelopen, is niet duidelijk. Voor vrijdag staat er een gesprek met VVD-leider Mark Rutte en Kaag op de agenda. Naar verwachting zal ze daarna aan de Tweede Kamer vragen of ze meer tijd mag nemen.