De Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor de manier waarop opiniemaker en CDA-lid Sywert van Lienden miljoenen heeft verdiend aan de levering van 40 miljoen mondkapjes aan de overheid vorig voorjaar. Zijn twee compagnons streken ieder ruim 5 miljoen euro winst op. PVV en ook DENK willen dat het geld wordt teruggevorderd. Vooralsnog blijft het bij andere partijen bij een moreel oordeel.

De VVD noemt het "verwerpelijk" dat Van Lienden heeft gezegd dat hij het zonder winstoogmerk zou doen, maar dat dit later niet zo bleek te zijn, aldus Kamerlid Aukje de Vries donderdag tijdens het coronadebat.

Ook het CDA benadrukt dat ze altijd hadden begrepen dat het werk non-profit was. Het is volgens CDA-Kamerlid Joba van den Berg aan haar partijgenoot zelf om duidelijkheid te geven. Ze wees erop dat het kabinet aangeeft dat de deal binnen de regels was. Als dat niet het geval mocht zijn, dan is het aan de minister om actie te ondernemen, aldus Van den Berg.

PVV-leider Geert Wilders wil dat de overeenkomst met Van Lienden nietig wordt verklaard, omdat hij "met een leugenachtige babbeltruc 9 miljoen euro in zijn zak kon steken". Ook vindt hij dat het "stinkt naar oplichting en vriendjespolitiek", omdat ook partijgenoten en de premier hierbij betrokken zouden zijn.

Inclusief de aankoop bij het bedrijf van Van Lienden waren er maar drie deals met een omvang van meer dan 100 miljoen euro, memoreerde Wilders. De deal met de "CDA-leugenaar leverde ook nog rommel op". De spullen liggen ongebruikt in de opslag.

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu verweet het CDA een slappe houding. Hij stuurt eveneens aan op terugvordering van het geld dat Van Lienden heeft opgestreken. Peter Kwint vroeg namens de SP om een aanvullend onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de manier waarop het kabinet hulpmiddelen en apparatuur heeft ingekocht tijdens de coronacrisis.