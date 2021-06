De Tweede Kamer heeft donderdag voor de derde keer een motie aangenomen om de meerderjarigen uit een groep van elfduizend mensen met verblijfsstatus alsnog een paspoort te geven. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie weigerde de twee eerder aangenomen moties uit te voeren en ontraadde de derde motie.

De groep mensen om wie het gaat, kreeg in 2007 op grond van het generaal pardon een verblijfsvergunning. Het gaat om mensen die in Nederland werken en belasting betalen en van wie de kinderen in Nederland studeren en inmiddels vaak al op zichzelf wonen. De Kamer vindt dat deze mensen het volwaardige staatsburgerschap moeten krijgen.

Oud-CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg - een van de initiatiefnemers - zei in maart van dit jaar tegen NU.nl: "Al lang geleden is besloten dat deze mensen in Nederland mogen blijven, zorg er dan ook voor dat ze mee mogen doen."

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland laat aan NU.nl weten "Hartstikke blij" te zijn met de aangenomen motie. "We hopen dat alle deze mensen een Nederlands paspoort krijgen", reageert een woordvoerder. "Het is bizar dat hiervoor drie moties nodig zijn."

De stichting wacht de reactie van Broekers-Knol af. Binnenkort wordt een petitie over de groep ingediend. Die is inmiddels ruim vijftigduizend keer ondertekend.

Vanwaar het gedoe rond de motie over elfduizend staatloze mensen in Nederland? Van de groep krijgen zij die in 2007 minderjarig waren een paspoort. Meerderjarigen en kinderen die na 2007 geboren zijn niet.

De afgelopen maanden zette de Tweede Kamer staatssecretaris Broekers-Knol onder grote druk om de groep staatlozen een paspoort te verstrekken.

Tot twee keer werd hierover een motie van CDA en SP aangenomen.

Tot grote verontwaardiging van de Kamer weigerde Broekers Knol aanvankelijk die moties uit te voeren. Zij vindt het nodig om eerst aanvullend onderzoek te doen.

Grote groep van broertjes, zusjes en ouders valt buiten de boot

Eind april kwam Broekers-Knol met een regeling op grond waarvan een deel van de groep inderdaad aanspraak maakt op een paspoort: personen die in 2007 minderjarig waren. Maar hun ouders en minderjarige broertjes en zusjes blijven buiten de boot vallen.

Marine (22, achternaam bij de redactie bekend) kwam als baby naar Nederland, haar ouders ontvluchtten Armenië om politieke redenen. In 2007 behoorde het gezin tot de groep die onder de generaal-pardon-regeling viel en konden ze in Nederland blijven. Maar ze bleven, zoals Marine zelf zegt, "tweederangsburgers". Inmiddels studeert ze rechten, maar het was voor haar tot voor kort onmogelijk om rechter te worden, omdat ze geen paspoort heeft. Haar leven veranderde in april, toen Broekers-Knol besloot om mensen zoals Marine de kans te geven zich te laten naturaliseren. Het is "een bitterzoete" overwinning, zegt ze. Zij en haar broer kunnen nu Nederlander worden. Haar tienjarige zusje en haar moeder niet.

'Onwil bij de staatssecretaris'

De Kamer sprak donderdagochtend opnieuw met Broekers-Knol over de kwestie van de staatlozen.

SP-er Jasper van Dijk, de andere initiatiefnemer van de moties en CDA'er Anne Kuik, de opvolger van Van Toorenburg, vragen de staatssecretaris om de wens van de Kamer volledig uit te voeren en ook een regeling te treffen voor 'meerderjarige pardonners'.

Van Dijk: "Over de minderjarigen zal ik Kamervragen stellen, om te zorgen dat zij ook echt allemaal een paspoort krijgen." Hij spreekt van "onwil bij de staatssecretaris, de VVD en het ministerie" om de groep in zijn geheel te nationaliseren uit vrees dat "er ergens een PVV'er opstaat".

Ook stichting Vluchtelingenwerk roept de staatssecretaris op "te stoppen met treuzelen" en alle "pardonners na veertien jaar eindelijk een paspoort te geven". Volgens een woordvoerder worden "gezinnen nu verscheurd" en "is dit niet uit te leggen".