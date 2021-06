De staatssteun die Booking.com van de Nederlandse overheid heeft gekregen, kan juridisch gezien niet worden teruggevraagd. Het bedrijf omzeilde de regels zodat de top van het bedrijf een miljoenenbonus kon innen en ook loonsubsidie kon aanvragen.

"Toen ik het las, heb ik een beetje gevloekt", zei demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) woensdag in de Tweede Kamer tijdens het debat over het verlengen van de coronasteun.

Booking.com heeft duizenden mensen ontslagen en de omzet kelderde als gevolg van de coronacrisis. Toch keerde het bedrijf de eigen top zo'n 26 miljoen euro aan bonussen uit, terwijl het ook gebruikmaakte van overheidssteun.

In totaal kreeg het vakantieplatform 100 miljoen euro aan coronasteun, waarvan 65 miljoen van de Nederlandse Staat, schreef NRC vorige week.

De regels staan de combinatie van staatssteun en bonussen inmiddels niet meer toe, maar de loonsteun, bekend als NOW, kende in de eerste drie maanden van de crisis nog geen verbod op bonussen, het inkopen van eigen aandelen en dividenduitkering. "We hadden geen tijd om over allerlei voorwaarden na te denken", zei Koolmees daarover.

De bewindsman kan het persoonlijk niet rijmen dat Booking.com op deze manier de loonsubsidie binnen hengelde en de top zichzelf verrijkte, maar daar blijft het bij. "Persoonlijke en juridische normen zijn niet hetzelfde."

Met terugwerkende kracht de regels aanpassen, ziet Koolmees evenmin zitten. "Dat past niet bij een betrouwbare overheid."

Kamer boos op 'aasgieren' van Booking

In de Kamer was veel chagrijn over het handelen van Booking.com. VVD'er Thierry Aartsen noemde de top "aasgieren". SP-Kamerlid Bart van Kent wil het vakantieplatform in de toekomst weren van andere overheidsregelingen zoals goedkope leningen via InvestNL. Hij noemde het "superfout" om te "cashen op corona".

Gijs van Dijk (PvdA) noemde het handelen "immoreel" en drong er bij het kabinet op aan om Booking "op het matje te roepen", zoals dat tijdens de financiële crisis ook met banken gebeurde die bonussen uitdeelde terwijl ze met belastinggeld waren gered.

Zo'n beetje alle partijen vroegen het bedrijf om "tenminste het uitgekeerde bedrag aan bonussen" terug te betalen.

Koolmees zegde toe met meerdere bedrijven in gesprek te gaan over de staatssteun, waaronder ook met Booking.com. De bewindsman is alleen niet van plan om het bedrijf persoonlijk aan te spreken over de kwestie.