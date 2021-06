Een CDA-lid heeft een verzoek ingediend om politiek commentator, activist en lobbyist Sywert van Lienden te royeren als partijlid. De partij bekijkt het verzoek.

Van Lienden schreef mee aan het verkiezingsprogramma van de partij en is in opspraak gekomen door de miljoenen die hij heeft verdiend met de import van mondkapjes. Hij zei eerder dit zonder gewin te doen.

"Er is een verzoek tot royement door een CDA-lid ingediend, hier zal met de gebruikelijke zorgvuldigheid mee worden omgegaan", bevestigt een woordvoerder van de partij een bericht van RTL Nieuws. Hij wil verder niet zeggen wie het verzoek tot royement heeft ingediend, en ook niet of er een speciale commissie is ingeschakeld.

Die commissie zou moeten bekijken of het lid zich aan de regels binnen de partij heeft gehouden en komt daarna met een advies. Het is uiteindelijk aan het landelijk bestuur van de partij om te beslissen over het lidmaatschap van Van Lienden. Royement is ook mogelijk als de partij "op onredelijke wijze" wordt benadeeld.

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schreef dinsdag dat Van Liendens deal met het ministerie van Volksgezondheid voldeed aan de voorwaarden. "Het beeld dat een exorbitante winst gemaakt zou zijn aan een internationale crisis is niet goed", aldus de bewindspersoon.