Nederland heeft tussen 2012 en 2019 drie consuls van de Soedanese ambassade in Den Haag verzocht te vertrekken, omdat zij agenten bleken te zijn van de Soedanese inlichtingen- en veiligheidsdienst NISS. Dat blijkt uit onderzoek van NRC op basis van gesprekken met (oud-) medewerkers van de Soedanese en Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en leden van de Soedanese gemeenschap. Zeker één verzoek werd onderbouwd met bevindingen van inlichtingendienst AIVD.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd in 2016 de Soedanese ambassade te hebben verzocht een consul weg te sturen vanwege zijn NISS-werk. Volgens de krant hielden de consuls gevluchte oppositieleden uit Soedan in de gaten en intimideerden hen. De consuls rapporteerden volgens betrokkenen direct aan het NISS-hoofdkantoor in hoofdstad Khartoum.

Soedanese Nederlanders waarschuwen het ministerie van Buitenlandse Zaken al jaren voor de NISS-consuls. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Soedanese veiligheidsdienst uitgezette asielzoekers na terugkeer vastzet en martelt. Het is onduidelijk of de NISS nog altijd actief is op de Soedanese ambassade, de ambassade wilde niet reageren op vragen van de krant.