Het kabinet komt nog niet met een verbod op zogenoemde homogenezingstherapieën, hoewel een ruime Kamermeerderheid wel had gevraagd om 'homogenezing' zo snel mogelijk strafbaar te stellen. Dat schrijven demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) in een reactie op een onderzoek naar homogenezing. In plaats daarvan wordt ingezet op een gedragscode en 'steunpunten' voor lhbti'ers.

Het verbod is niet definitief van de baan. Nieuwe mogelijkheden voor aanvullende regelgeving worden verkend.

De Jonge en Grapperhaus schrijven dat het kabinet 'krachtig wil optreden' tegen activiteiten die zich richten op het veranderen van seksuele geaardheid en genderidentiteit. 'Iedereen moet altijd en overal zichtbaar zichzelf kunnen zijn', aldus de bewindslieden. De ministers erkennen dat niet iedereen in Nederland deze veiligheid ervaart.

Volgens het kabinet is het moeilijk vast te stellen wanneer er precies sprake is van homogenezingstherapie. Dat heeft onder andere te maken met het doel van de therapie - deelnemers kunnen ook alleen gevraagd worden om hun gevoelens te onderdrukken - en het gegeven dat het vaak voorkomt binnen religieuze, besloten kringen. Daar worden de activiteiten niet herkend als homogenezing en kunnen gesprekken ook als therapeutisch of levensbeschouwelijk worden aangemerkt, aldus de bewindspersonen.

De ministers wuiven het argument dat sommige lhbti'ers vrijwllig voor homogenezingstherapie kiezen, weg. 'Het is immers de vraag in hoeverre het volgen van homoconversie vrijwillig is als je opgroeit binnen een geloofsgemeenschap die je seksuele geaardheid en genderidentiteit afkeurt.'

Gedragscode kan later van pas komen in de rechtbank

Nederland telt zo'n vijftien organisaties of individuen die activiteiten aanbieden die gericht zijn op het wijzigen van de seksuele geaardheid van lhbti'ers. De activiteiten kunnen leiden tot depressies, suïcidale gedachten, vereenzaming en seksuele problemen, blijkt uit onderzoek.

Om lhbti'ers te steunen heeft het ministerie het Humanistisch Verbond gevraagd om in samenwerking met geloofsgemeenschappen een gedragscode op te stellen. Daarin wordt afgebakend op welke wijze lhbti-personen geholpen kunnen worden. De gedragscode zou ook in eventuele latere rechtszaken van waarde kunnen zijn, aldus De Jonge en Grapperhaus.

Duitsland besloot vorige zomer conversietherapieën voor minderjarigen te gaan verbieden