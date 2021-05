Informateur Mariëtte Hamer had woensdag vooral een oriënterend gesprek met de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie. Er was volgens CDA-leider Wopke Hoekstra een “goed gesprek” over het herstelbeleid na de coronacrisis. De vraag die nu vooral op tafel ligt, is welke andere problemen in de economie en samenleving als eerst aangepakt moeten worden.

Nu de economie weer stukje bij beetje open kan, moeten er plannen komen over hoe Nederland uit de crisis komt. De steunpakketten en hulp voor getroffen bedrijven is aan het demissionaire kabinet. Tegelijkertijd liggen er dossiers op tafel die niet kunnen wachten totdat er een nieuw kabinet is.

D66-leider Sigrid Kaag wil bijvoorbeeld haast maken met de aanpak van de stikstofcrisis en de Urgenda-uitspraak. Maar hoe zo'n oplossing eruit moet komen te zien en in hoeverre dat een opmaat is naar een uiteindelijk regeerakkoord, is nog onduidelijk. In de opdracht voor Hamer wordt alleen gesproken over een "verslag" dat uiterlijk 6 juni af moet zijn.

"We zijn aan het inventariseren welke dingen urgent zijn en wat we de komende periode moeten aanpakken", zei Hoekstra daarover.

'Clusteren is niet klonteren'

Het is wel helder dat een coalitie niet uit de cluster van zeven partijen zal bestaan die woensdag tegelijkertijd de informateur bezochten. "Zo heb ik dat niet begrepen", zei Hoekstra na afloop. Kaag: "Clusteren is niet klonteren."

Partijleiders Gert-Jan Segers (CU) en Lilian Marijnissen (SP) hebben ook al in een vroeg stadium te kennen gegeven niet met demissionair premier Mark Rutte te willen regeren vanwege de vertrouwensbreuk die begin april ontstond. Hamer had in deze fase vooral interesse voor "welke ideeën partijen hebben voor herstel en transitiebeleid", zei Marijnissen.

Kaag maakte vorige week tot ieders verbazing haar coalitievoorkeur bekend. Naast VVD en CDA is dat ook met GroenLinks en PvdA. Hamer is nog lang niet zo ver, zei ze afgelopen vrijdag. Het gaat de informateur eerst om overeenstemming over het "herstel- en transitiebeleid", zoals dat staat in de opdracht die ze van de Kamer kreeg.

Het is de vraag of er voor de zomer een regeerakkoord ligt, een uitgesproken wens van meerdere partijen.