Informateur Mariëtte Hamer heeft haar eerste schifting gemaakt en nodigt woensdag de fractievoorzitters van de VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie gezamenlijk uit. Alle partijen zullen deze week in clusters worden uitgenodigd.

De partijen worden ingedeeld op basis van hun inhoudelijke inbreng tijdens eerder gevoerde gesprekken met de informateur over het "herstel- en transitiebeleid" en de omvang van hun fractie in de Tweede Kamer.

Informateur Hamer ontvangt woensdag om 9.30 uur de fractieleiders van de vier huidige coalitiepartijen en die van de linkse oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP. Zij wil met hen een "verdere inhoudelijke discussie" voeren over een herstelplan voor na de coronacrisis.

Hamer kondigde vrijdag al aan dat zij partijen vanaf nu in groepjes langs wil laten komen. Ze verwacht niet meer alle partijen aan tafel uit te nodigen.

55 Informateur Hamer na drukke week: 'gesprekken hebben veel opgeleverd'

Zoektocht naar coalitiepartner voor VVD-D66-CDA

VVD en D66 zijn sinds de verkiezingen op 17 maart de twee grootste partijen in de Tweede Kamer en hebben het voortouw in de formatie. Beide partijen willen graag opnieuw met het CDA samenwerken, maar voor een meerderheid in de Tweede Kamer is een vierde coalitiepartner nodig. Een meerderheid in de senaat is zelfs alleen haalbaar met vijf partijen.

D66-leider Sigrid Kaag liet al herhaaldelijk weten dat zij een "zo progressief mogelijk" kabinet wil. Vorige week maakte ze duidelijk dat dit wat haar betreft betekent dat zowel de PvdA als GroenLinks mee gaat onderhandelen over een regeerakkoord. De twee linkse partijen laten geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken dat ze het liefst samen in een coalitie stappen, en anders liever niet.

De VVD ziet een coalitie met beide linkse partijen echter niet zitten en gaat liever opnieuw met de ChristenUnie in zee. Die partij staat echter niet te trappelen om opnieuw deel te nemen aan een kabinet onder leiding van Mark Rutte. Bovendien heeft D66 al gezegd dat het niet opnieuw vooraf allerlei afspraken met de ChristenUnie wil maken over medisch-ethische kwesties.