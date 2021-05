CDA'er Pieter Omtzigt laat zich de komende vier maanden vervangen als Kamerlid, zo maakt hij dinsdag bekend op Twitter. "Het herstel vergt helaas wat langer dan ik zelf hoopte", zo is te lezen in de verklaring.

Omtzigt zit al maanden ziek thuis, hij liet zich alleen zien tijdens zijn installatie als Tweede Kamerlid eind maart. Tegelijkertijd verkeert de formatie al weken in een impasse vanwege de opgedoken opmerking om Omtzigt een"functie elders" te geven.

Wie die wens had uitgesproken en met welke bedoeling, is nog steeds niet opgehelderd. Helder is wel dat VVD-leider Mark Rutte een andere positie voor de CDA'er opperde. Zodoende gaat het sinds april over het geschade vertrouwen tussen Rutte en de overige partijen.

Voor Omtzigt gingen de debatten in zijn ogen "iets te veel" over hem en niet over de "zeer urgente problemen van Nederland".

De artikelen en tv-optredens over het CDA, de formatie en Omtzigt gaven hem "ook niet bepaald enige mate van rust", aldus de geschreven verklaring. Omtzigt en zijn partijgenoten vroegen juist om rust om het herstel te bespoedigen.

Het besluit is genomen "na goed overleg" met partijleider Wopke Hoekstra en CDA-voorzitter Marnix van Rij. Hoekstra heeft "veel respect" voor het besluit en wenst Omtzigt "veel sterkte", schrijft hij op Twitter.

Henri Bontenbal is de tijdelijke vervanger van Omtzigt.

Invloed Omtzigt op formatie onduidelijk

Het is nog altijd onduidelijk of en zo ja hoe Omtzigt de formatie beïnvloedt. Hij is op zijn zachtst gezegd teleurgesteld in zijn 'eigen' kabinet sinds hij zich vastbeet in de toeslagenaffaire.

Omtzigt hekelt het handelen van het kabinet in dit dossier, dat zich kenmerkt door een falende informatievoorziening aan de Kamer. De frustratie die daaruit voortkwam is hem "niet in de koude kleren gaan zitten", zei hij daar in de verkiezingscampagne over.

De relatie met Rutte is ook bekoeld. De demissionair premier is tot voor kort nooit voorstander geweest om de Kamer ruiterlijk van de gevraagde informatie te voorzien als het bijvoorbeeld om beleidsopvattingen van ambtenaren ging. Omtzigt is dat steevast de 'Rutte-doctrine' gaan noemen.

Omtzigt denkt dat hij binnen de vier maanden weer aan het werk kan, maar de Kamerregels schrijven voor dat een Tweede Kamerlid zich voor minimaal zestien weken moet laten vervangen.