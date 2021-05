Demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat) kan de komende drie maanden niet werken vanwege een burn-out. Demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) neemt de taken van Van 't Wout over, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag.

Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zal op haar beurt Bloks taken overnemen en tijdelijk fungeren als buitenlandminister.

Daarnaast gaat het kabinet op zoek naar een extra staatssecretaris voor Klimaat en Energie om het grote takenpakket van Van 't Wout te kunnen verdelen. De VVD zal deze nieuwe staatssecretaris gaan leveren. De naam van deze persoon wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt, aldus de RVD.

Van 't Wout volgde in januari Eric Wiebes op als minister van Economische Zaken. De 42-jarige Van 't Wout was daarvoor staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wiebes stapte begin dit jaar op vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

Van 't Wout zit sinds 2012 namens de VVD in de Tweede Kamer. In 2017 werd hij vicefractievoorzitter van zijn partij. Ook was hij woordvoerder op het gebied van Sociale Zaken.