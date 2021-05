In tegenstelling tot D66-leider Sigrid Kaag, is informateur Mariëtte Hamer "nog lang niet" zo ver om partijen te noemen die een mogelijke volgende coalitie kunnen vormen. Hamer wil eerst nadenken over het "herstel- en transitiebeleid", zei ze vrijdagavond nadat ze anderhalf uur met Kaag én VVD-leider Mark Rutte had gesproken.

Hamer begon deze week met haar opdracht door met alle achttien fractievoorzitters te spreken. Dat wordt volgende week teruggebracht tot "een cluster van verschillende partijen". Ze gaat er komend weekend over nadenken welke partijen dat zijn.

Hoeveel partijen een uitnodiging krijgen om verder te praten, weet Hamer nog niet. Het zijn er waarschijnlijk wel meer dan de "acht of negen" die CDA-leider Wopke Hoekstra deze week noemde als aantal waarmee hij eerst wil samenwerken om uit de crisis te komen.

Het gaat niet over de steunpakketten voor bedrijven en werknemers, benadrukte Hamer. Die worden door het huidige, demissionaire kabinet uitgevoerd.

55 Informateur Hamer na drukke week: 'gesprekken hebben veel opgeleverd'

Coalitie voor de zomer gewenst, maar geen garantie

Hamer is door de Kamer op pad gestuurd om te kijken hoe het herstel- en transitiebeleid eruit moet komen te zien. Dat kan, zo staat in haar opdracht, niet los worden gezien van "een aantal al veel langer bestaande problemen in economie en samenleving".

Het versterken van de democratische rechtsorde, een van de pijnpunten waardoor de kindertoeslagaffaire zo uit de hand kon lopen, is daar in ieder geval een belangrijk onderdeel van.

Of er voor de zomer een coalitie komt, een andere wens die Kaag hardop uitsprak, kan Hamer niet beloven. "Ik heb geleerd dat het noemen van een datum altijd verkeerd is. Maar we moeten wel vaart maken."

Hamer is ook gevraagd om te kijken welke partijen het meest geschikt zijn om een nieuwe coalitie te vormen. Die zitten nog niet in haar hoofd, zei ze. "Ik heb nog geen idee met wie we verder gaan." Voor een antwoord op die vraag heeft Hamer tot 6 juni de tijd.

Het feit dat Kaag en Rutte tegelijkertijd werden uitgenodigd, mag gezien worden als een teken dat in ieder geval die twee partijen de formatie verder zullen leiden. Dat is ook geen verrassing gezien de verkiezingswinst van D66 en de VVD.