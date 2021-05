Den Haag gaat in navolging van Rotterdam de schulden van inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire overnemen. Dat heeft een meerderheid van de Haagse gemeenteraad vrijdag besloten, nadat ChristenUnie/SGP een motie had ingediend.

De gemeente Den Haag neemt in eerste instantie de schulden van ouders die in een gemeentelijk schuldentraject zitten over. Ondertussen benadert de gemeente alle zestienhonderd Haagse gedupeerden die bij de gemeente bekend zijn. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire het compensatiebedrag van 30.000 euro kwijtraken aan het aflossen van schulden.

ChristenUnie/SGP-raadslid Judith Klokkenburg is blij en verrast door het nieuws dat het voorstel van haar partij is aangenomen. "Vandaag heeft de Haagse gemeenteraad een belangrijke stap gezet in het herstellen van vertrouwen richting gedupeerde ouders. Hopelijk volgt het Rijk snel", schrijft ze in een persbericht.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) liet vorige maand weten dat de overheid de private schuld van negenhonderd ouders gaat overnemen. De publieke schulden van de getroffenen in de toeslagenaffaire zijn eerder al kwijtgescholden.

De gemeente Rotterdam besloot eerder deze maand al om haar gedupeerde inwoners te gaan helpen.