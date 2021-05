Eric de Bie, gedeputeerde namens Forum voor Democratie (FVD) in Noord-Brabant, stapt per direct op. Ook de onafhankelijke gedeputeerde en voormalige FVD'er Peter Smit treedt af. Ze willen daarmee de eer aan zichzelf houden. Een dag eerder zeiden de VVD, het CDA en Lokaal Brabant de samenwerking met FVD op.

In een verklaring zegt De Bie vrijdag "onvoldoende steun en vertrouwen" in de Staten te ervaren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen. "Met lede ogen heb ik moeten aanzien dat Den Haag is binnengekomen in Brabant: Haagse politieke discussies werden in Provinciale Staten overgedaan."

Hun aftreden komt een dag nadat VVD, CDA en Lokaal Brabant donderdag de samenwerking met FVD opzeiden. Aanleiding daartoe was het recente vertrek van FVD-Statenlid Hans Smolders, waardoor de coalitie de meerderheid dreigt kwijt te raken. Smolders vertrok naar de Tweede Kamer, waar hij inmiddels FVD de rug heeft toegekeerd en met Wybren van Haga en Olaf Ephraim een nieuwe fractie is begonnen.

De Bie liet donderdag al weten dat hij vrijdag waarschijnlijk zijn ontslag zou gaan indienen. Hij wilde het "niet op een motie van wantrouwen laten aankomen", schreef het Brabants Dagblad.

De vijf gedeputeerden van de VVD, het CDA en Lokaal Brabant blijven voorlopig aan om te voorkomen dat de provincie onbestuurbaar wordt, lieten zij donderdag al weten. De Provinciale Staten bespreken vrijdag hoe het verder moet.

Noord-Brabant beleeft tweede bestuurscrisis in twee jaar tijd

Dit is de tweede bestuurscrisis in twee jaar tijd die Noord-Brabant treft. Na de Statenverkiezingen in 2019 kreeg de provincie een coalitie van CDA, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. In december 2019 stapte het CDA uit de coalitie vanwege de stikstofcrisis. De partij vond dat de boeren te veel schade leden door deze crisis.

Vervolgens begonnen het CDA en de VVD een coalitie met Forum voor Democratie. Noord-Brabant was daarmee na Limburg de tweede provincie waar FVD in de Gedeputeerde Staten kwam.