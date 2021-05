Voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp heeft woensdag in een brief aan de parlementsleden benadrukt dat de coronamaatregelen in overheidsgebouwen voor iedereen gelden.

Het presidium, dat de dagelijkse leiding heeft over de werkwijze en procedures in de Tweede Kamer, heeft een nieuwe set huisregels vastgesteld, waarin extra aandacht is voor de coronamaatregelen.

Zo wordt er benadrukt dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar moet houden en dat mondkapjes verplicht zijn in openbare gedeelten van het Kamergebouw. Kamerleden die de maatregelen niet naleven, worden er persoonlijk op aangesproken. Bij herhaaldelijke overtredingen volgt een schriftelijke waarschuwing.

De brief en de huisregels zijn een reactie op het niet naleven van de maatregelen in het Kamergebouw door fractieleden van Forum voor Democratie, wat voor onrust bij andere Kamerleden zorgde.

FVD-voorman Thierry Baudet liet eerder meerdere keren de coronamaatregelen onzin te vinden en zich er met zijn fractie niet aan te willen houden. Fractieleden en medewerkers van FVD dragen zelden een mondkapje en houden evenmin afstand.

Tijdens een debat over de coronamaatregelen werd Baudet door D66-Kamerlid Jan Paternotte aangesproken op zijn weigering de regels na te leven. Baudet reageerde onder meer door Paternotte een tik op de schouder te geven. Fysiek contact tussen Kamerleden is volgens de coronaregels niet toegestaan.