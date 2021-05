Door de coronacrisis moest het kabinet halsoverkop steunpakketten optuigen en werden 175.000 ambtenaren gedwongen thuis te werken. Een knappe prestatie, vindt de Algemene Rekenkamer, maar daar houden de complimenten op. Want het financiële wanbeheer dat gepaard ging met de uitgave van 29 miljard euro om de uitbraak van COVID-19 te bestrijden, is sinds de kredietcrisis in 2008 niet meer voorgekomen.

De situatie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is zo ernstig dat de Algemene Rekenkamer bezwaar heeft gemaakt. Een zeldzame stap en een van de zwaarste instrumenten van de Rekenkamer, waarmee wordt benadrukt dat maatregelen "dringend nodig zijn".

Ook werd het parlement meerdere keren verrast door een aantal kabinetsuitgaven zonder dat het vooraf iets in te brengen had. Van tevoren over bestedingen geïnformeerd worden, is een van de belangrijkste rechten van de Eerste en Tweede Kamer: het budgetrecht.

Het ging onder andere over steunmaatregelen voor bedrijven, maar ook over de compensatie van 30.000 euro voor gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. "Er werd over gecommuniceerd alsof het een voldongen feit was, alsof gedupeerde ouders er rechten aan konden ontlenen. Dan zet je de Kamer voor het blok. Dat is onrechtmatig", zei voorzitter van de Algemene Rekenkamer Arno Visser in een toelichting.

De "hoeksteen van het democratisch bestel" is in het geding, is de harde conclusie.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de verantwoordingsstukken over 2020 die de Algemene Rekenkamer woensdag, op Verantwoordingsdag, heeft gepubliceerd.

In totaal zag de Algemene Rekenkamer in 2020 vijftig onvolkomenheden bij de ministeries en de Hoge Colleges van Staat. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2018 en 2019, toen er 47 onvolkomenheden werden vastgesteld.

Op Verantwoordingsdag, altijd op de derde woensdag in mei, wordt er teruggekeken op hoe de ministeries in het afgelopen jaar met hun begrotingen zijn omgegaan. Er wordt gecontroleerd of er is gedaan wat er is beloofd en of het belastinggeld op de juiste wijze is uitgegeven. Het wordt gezien als de tegenhanger van Prinsjesdag, als het kabinet de plannen voor het komende jaar bekendmaakt.

Miljarden euro's niet goed besteed

Coronajaar 2020 wijkt logischerwijs af van de voorgaande jaren. Door de crisis konden de kabinetsplannen en daarbij de financiële verantwoording al snel de prullenbak in. De uitgaven rezen de pan uit en stortten de overheidsfinanciën diep in het rood.

De Rekenkamer, de onafhankelijke externe controleur van de rijksuitgaven, keurt de rijksrekening over 2020 uiteindelijk wel goed, maar plaatst daar grote kanttekeningen bij. Van de toekomstige financiële verplichtingen in het afgelopen jaar is 97,52 procent in orde en bij de uitgaven is dat 98,48 procent. In beide gevallen moet het minimaal 99 procent zijn.

Dat lijken op het eerste oog misschien kleine verschillen, maar omdat het om grote bedragen gaat, lopen de zogenoemde onrechtmatigheden op tot in de miljarden euro's.

Bij de verplichtingen gaat het om ruim 9 miljard euro. Twee derde daarvan heeft te maken met de bestrijding van de coronacrisis. Bij de uitgaven bedragen de geconstateerde fouten en onzekerheden in totaal 4,3 miljard euro. "Een zorgelijke conclusie", aldus de Rekenkamer.

Anderzijds zei Visser ook dat 100 procent rechtmatige verplichtingen en uitgaven "onmogelijk" is.

Structurele zwakheden bij VWS

Bij het ministerie van VWS ging vorig jaar logischerwijs veel aandacht en energie naar de bestrijding van de coronacrisis. Daardoor schoot de boekhouding op het departement naar het oordeel van de Rekenkamer "ernstig tekort".

Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 5 miljard euro dat onrechtmatig is uitgegeven, waarvan een groot deel ging naar testmaterialen (1 miljard), beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur voor zorginstellingen (1,2 miljard) en de zorgbonus (2 miljard).

Er ontbreken bijvoorbeeld ontvangstbewijzen voor leveringen van beademingsapparatuur en het is onduidelijk of de aantallen afgenomen coronatesten op facturen die demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) betaalde, klopten.

Maar de coronacrisis legt ook "structurele zwakheden" bloot, schrijft de Rekenkamer. Bij VWS werd in de afgelopen twintig jaar maar liefst zeventien keer een "onvolkomenheid" geconstateerd bij het subsidiebeheer van het ministerie.

"Het lag dus niet alleen aan de crisis, want er wás al wat aan de hand. In die gevallen geldt het gezegde 'never waste a good crisis' en pak dat probleem aan", aldus de controleur in het verslag.