De procureur-generaal heeft dinsdag de Hoge Raad geadviseerd om de veroordeling van Geert Wilders vanwege groepsbelediging in stand te laten. De PVV-voorman werd vorig jaar schuldig bevonden zonder verdere strafoplegging.

Wilders sprak in 2014 een menigte toe en vroeg of deze mensen meer of minder Marokkanen wilden, waarna het publiek "minder, minder" scandeerde. Wilders reageerde met: "Dan gaan we dat regelen."

Die uitspraak was volgens het gerechtshof in Den Haag onnodig grievend en daarom werd Wilders schuldig bevonden. Onterecht aldus Wilders, die in cassatie ging.

Voordat de Hoge Raad uitspraak hierin doet, wordt er door een procureur-generaal een advies gegeven. Er wordt niet opnieuw naar de feiten gekeken, maar of het recht op de juiste manier is toegepast. In dit geval luidt het advies dat de uitspraak kan blijven staan. In de meeste gevallen volgt de Hoge Raad dit advies.

Wilders heeft altijd volgehouden slechts een vraag te hebben gesteld. De PVV-voorman is ervan overtuigd dat de reden om hem te vervolgen politiek is ingegeven, maar het hof gaat daar niet in mee.

De Hoge Raad doet op 6 juli uitspraak.