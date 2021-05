Een 'aantal' gedupeerden van de affaire met de kinderopvangtoeslag heeft onterecht een brief gekregen van deurwaarders. Daarin stond dat zij hun private schulden weer moesten afbetalen, zo laat demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen maandagavond weten. Hoeveel gedupeerden onterecht een brief hebben kregen, weet het ministerie van Financiën niet.

De Belastingdienst deelde een lijst met deurwaarders met daarop de namen van gedupeerden, zodat deurwaarders weten voor wie de 'pauzeknop' voor het terugbetalen van schulden geldt. "Helaas hebben wij daarbij een fout gemaakt. Niet alle gedupeerde en gecompenseerde ouders of toeslagpartners stonden op die lijst", staat in een bericht aan de gedupeerden.

De gedupeerden die niet op de lijst stonden, kregen dus onterecht een brief waarin stond dat zij hun schulden weer moesten gaan afbetalen. "Dat klopt niet. Want voor alle ouders die geld van ons hebben gekregen of bericht hebben gekregen dat ze dat gaan krijgen, geldt de pauzeknop."

De Belastingdienst benadrukt dat het niet de fout van de deurwaarders is. "Zij werken hard mee aan de uitvoering van het moratorium en helpen bij het herstellen van deze fout."

Mensen die de brief kregen kunnen deze negeren. "We werken nu hard aan een nieuwe, juiste lijst. Aan de deurwaarders is gevraagd verder geen actie te ondernemen op basis van de verkeerde lijst".