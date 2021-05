De Tweede Kamer telt momenteel met achttien fracties meer vertegenwoordigende partijen dan ooit. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde gegevens van het Montesquieu Instituut, dat onderzoek doet naar parlementaire besluitvorming in Nederland en Europa.

Na de verkiezingen in maart kwam het aantal fracties in de Tweede Kamer op zeventien. Dat was een evenaring van het record uit 1918.

Ook in de regeringsperiode van 2012 tot 2017 telde de Tweede Kamer zeventien fracties, doordat leden van de PVV, 50PLUS, VVD en PvdA zich afsplitsten van hun partijen. In eerste instantie zaten er elf fracties in de Kamer na de verkiezingen van 2012.

Omdat Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders donderdag aankondigden Forum voor Democratie (FVD) te verlaten en een eigen fractie te beginnen, is dat record nu gebroken.

Sinds de verkiezingen in maart splitste ook Liane den Haan zich af van 50PLUS, maar omdat zij het enige Kamerlid was namens de ouderenpartij, veranderde dat niets aan het totale aantal fracties in de Kamer.

Met Volt (drie zetels), JA21 (drie), BIJ1 (één zetel) en BoerBurgerBeweging (één) kwam er in maart al een recordaantal nieuwe partijen in de Kamer.