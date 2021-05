Wybren van Haga splitste zich donderdag met Olaf Ephraim en Hans Smolders af van de fractie van Forum voor Democratie (FVD) omdat hij niet zoals voorman Thierry Baudet "taboes wil doorbreken" in de politiek.

"Bij sommige taboes wordt het heel pijnlijk", aldus Van Haga, die wijst op de omstreden 'vrijheidsposter' die FVD liet maken in aanloop naar Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Op de posters werd een vergelijking tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen getrokken.

Volgens Van Haga moeten 4 en 5 mei juist het exclusieve domein van de oorlogsslachtoffers blijven. "Blijf daarvan af. Het is pijnlijk, onnodig en verstoort het debat." Hierover had hij een "principieel verschil van inzicht" met Baudet.

In een essay op de FVD-website verdedigde Baudet zondag de poster en de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, die volgens hem al decennia gebruikt wordt om "massale immigratie en multiculturalisme te promoten en kritiek daarop te smoren".

Volgens Van Haga had Baudet "nog nooit zo duidelijk gemaakt" wat hij met de partij wilde. Er was geen discussie over de inhoud van het essay mogelijk. "Het was aansluiten of niet." In de dagen erna werd duidelijk dat hij de partij zou gaan verlaten, zegt Van Haga. "Voor veel mensen kan het essay een brug te ver zijn."

Geen ruzie tussen vertrekkers en Baudet

Van Haga benadrukt geen ruzie met Baudet te hebben. Hij zegt de oprichter van FVD nog steeds "zeer" te waarderen. "We hebben meer dan een jaar fantastisch samengewerkt." Volgens hem is Baudet ook geen racist of antisemiet.

Fractiegenoten Smolders en Ephraim verlaten nog geen twee maanden na de verkiezingen de FVD-fractie, samen met Van Haga. Ze willen met het FVD-partijprogramma verdergaan, maar "willen geen ophef". Van Haga vindt het "ontzettend jammer" dat hij FVD heeft moeten verlaten.

Hoe de nieuwe fractie gaat heten en of de drie een nieuwe partij oprichten, weet Van Haga nog niet. Ook is nog niet bekend wie fractievoorzitter van de achttiende partij in de Tweede Kamer wordt. "Iedereen is nog beduusd", zegt Van Haga.