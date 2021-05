Tweede Kamerleden Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders scheiden zich af van Forum voor Democratie en gaan verder als zelfstandige fractie. Dat maakte Van Haga donderdagochtend via een persbericht bekend.

Volgens de verklaring die Van Haga op Twitter heeft gezet is er binnen de FVD-fractie een "verschil van inzicht ontstaan over de manier waarop politiek bedreven wordt".

Van Haga, Ephraim en Smolders vertrekken naar eigen zeggen "in goede harmonie" bij de partij van Thierry Baudet en beginnen met z'n drieën een eigen fractie.

Van Haga, die in 2019 uit de VVD-fractie werd gezet, zat sinds zijn overstap naar FVD in november 2020 namens die partij in de Tweede Kamer.

Ephraim en Smolders werden bij de verkiezingen in maart verkozen tot Kamerlid. Van Haga, Ephraim en Smolders waren de nummers twee, drie en vier van de kandidatenlijst van FVD, dat acht zetels veroverde.

Vertrekkers verwijten Baudet 'solistisch optreden'

Binnen het FVD was men het de laatste tijd al vaker niet met elkaar eens. Zo distantieerde onder meer Van Haga zich van de 'vrijheidsposter' die de partij liet maken rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Woensdag maakte Van Haga in de Tweede Kamer nog excuses richting D66-Kamerlid Jan Paternotte, nadat die door Baudet op de schouder was getikt tijdens een debat over de coronamaatregelen. Van Haga zelf uitte meerdere malen forse kritiek op het coronabeleid en zet vraagtekens bij de ernst van het coronavirus.

In een reactie aan het Brabants Dagblad laat Smolders weten dat de ontstane situatie "onwerkbaar" was geworden door de recente onenigheden en het "solistische optreden" van partijleider Baudet.

"Wij willen niet langer verrast worden door zaken als die posters. We hebben geprobeerd het binnenskamers op te lossen. Maar er is geen vertrouwen meer dat we hem (Baudet, red.) kunnen beteugelen. Hij doet veel goed, maar hij luistert niet. Dit speelt al weken. Gisteravond (woensdagavond, red.) hebben we besloten dat het onmogelijk was om hier nog uit te komen."

Smolders benadrukt dat geen sprake is van ruzie tussen de drie vertrekkers en Baudet. "Het is in onderling overleg gegaan. Hij doet het op zijn manier, wij op de onze."

FVD hoopt op 'constructieve samenwerking'

FVD laat in een reactie weten het vertrek van het drietal te betreuren. "Juist in deze tijd, waarin Forum de enige echte oppositiepartij in de Kamer is en de enige brede stem tegen het verwoestende kabinetsbeleid, zou gezamenlijk optrekken een betere keuze zijn geweest. Maar hun beslissing staat hen uiteraard vrij."

De partij hoopt op een constructieve samenwerking met Van Haga, Ephraim en Smolders en zegt uit te kijken naar de toekomst.

Eerder deze week schreef Baudet nog een artikel op de site van FVD over "het nut van ophef". Daarin stelde hij:"FVD zal ophef zijn - of zal niet zijn".