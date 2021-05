De formatie mocht vooral niet te lang duren, want Nederland zit samen met de rest van de wereld nog midden in de coronacrisis. Een nieuw kabinet moest er daarom "gisteren" al zijn, zei verkenner van het eerste uur Annemarie Jorritsma (VVD) grappend een dag na de verkiezingen. Een week later werd medeverkenner Kajsa Ollongren (D66) gefotografeerd met de notitie 'Omtzigt, functie elders'. In dit artikel praten we je nog even bij over de afgelopen periode.