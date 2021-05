Marijnissen wil weten wanneer Rutte met nieuwe ideeën wilde komen

SP-leider Lilian Marijnissen wil van Rutte weten wanneer hij besefte dat het anders moet. "Was dat tijdens gesprekken met ouders van de toeslagenaffaire? Na het rapport Ongekend onrecht? Of nadat de Kamer oppositiebreed een motie van wantrouwen had gesteund en de coalitiepartners zijn gedrag hadden afgekeurd?" De VVD-leider zegt dat hij al langer nadenkt over de informatievoorziening naar de Kamer en over waar de besluiten genomen moeten worden. "En ja, de kinderopvangtoeslagaffaire en het rapport zijn een fundamenteel breekpunt geweest."



Marijnissen: "Een kwaliteit van Rutte is dat hij altijd, nu ook weer, dingen met een bepaalde passie kan presenteren. Dat hij lang volhoudt iets niet te willen of te vinden, maar op het moment dat hij dan gevloerd dreigt te worden, er dan een draai wordt gemaakt en alles wordt omarmd." Volgens de SP-leider verhult deze kwaliteit veel. "Want hoe geloofwaardig vindt hij nu zelf zijn 'radicale ideeën, de fundamentele reset', als er net al een verkiezingscampagne is geweest? Marijnissen wijst erop dat ze in de verkiezingscampagne van de VVD niets heeft gehoord over zijn 'radicale ideeën'. "We weten toch allemaal dat we dit gesprek hebben omdat Ollongren (oud-verkenner, red.) met haar papiertje zwaaide?"