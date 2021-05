Mariëtte Hamer, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en oud-fractievoorzitter van de PvdA, wordt woensdag zo goed als zeker voorgedragen als nieuwe informateur door de Tweede Kamer. In die rol gaat zij de mogelijkheden onderzoeken voor de vorming van een nieuw kabinet. Dat bevestigen ingewijden dinsdag na berichtgeving van het AD.

De Kamer debatteert woensdag over het eindverslag van Herman Tjeenk Willink, de vorige informateur. Hij stelde voor dat er een nieuwe informateur komt die op afstand van de actuele politiek staat met "een breed sociaal-economisch profiel" en die gaat werken aan een regeerakkoord op hoofdlijnen.

Hamer is de voorzitter van de SER, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op het gebied van sociaal-economische onderwerpen. In de raad zitten vertegenwoordigers van zowel werkgeversorganisaties als vakbonden. Ze zat tussen 1998 en 2014 in de Tweede Kamer voor de PvdA. Ze was tussen 2008 en 2010 fractievoorzitter.

Verscheidene fractievoorzitters zijn al benaderd over de benoeming van Hamer tot informateur. Daar was geen bezwaar. Een andere naam die de ronde deed om informateur te worden was die van Kim Putters. Hij is de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Putters was, net als Tjeenk Willink en Hamer, actief voor de PvdA.

Normaliter komt de informateur uit de partij die bij de verkiezingen het grootste is geworden. Eerder waren er verkenners van VVD en D66 aangesteld, de grote winnaars van de verkiezingen. Maar dat liep volledig mis en er ontstond een vertrouwenscrisis. Mede daarom wordt nu buiten deze twee partijen gekeken naar een informateur. Om dezelfde reden werd PvdA'er Tjeenk Willink eerder aangesteld.