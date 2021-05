CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is bereid om met VVD-leider Mark Rutte in gesprek te gaan, schreef hij maandagavond op Twitter. De twee hebben al "sms-contact" gehad, zei Rutte maandag in Nieuwsuur. Omtzigt speelde een belangrijke rol in het blootleggen van de toeslagenaffaire. Hij werd daarin tegengewerkt door het nu demissionaire kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

"Er is iets heel erg fout gegaan het afgelopen jaar. Dat is in ieder geval buiten mijn waarneming gebeurd", zei demissionair premier Rutte. Hij wil meer weten over de manier waarop Omtzigt dat heeft beleefd. "Ik wil weten: waar zit precies de boosheid? Ik wil ook de kans hebben om uit te leggen hoe ik ertegen aankijk."

De VVD-leider heeft nog hoop dat het nog goed komt tussen hem en Omtzigt. "Ik wil een heel persoonlijk gesprek met Pieter hebben." Omtzigt is hiertoe bereid, liet hij via Twitter weten, maar niet op korte termijn.

"Ik hoopte eerder weer aan het werk te kunnen, maar mijn herstel gaat langzamer dan gehoopt door de aanhoudende stroom zaken rond mijn persoon", aldus Omtzigt.

Waar de boosheid van Omtzigt precies zit, liet hij maandagavond in een laatste tweet mogelijk al doorschemeren. "De hoorzittingen voor Kamerleden vandaag met de getroffen ouders in het toeslagenschandaal waren zeer indringend en aangrijpend. En verklaren veel emoties en boosheid rondom deze zaak."

Formatiecrisis begon met 'functie elders'

De formatiecrisis begon met de suggestie dat er voor de vaak kritische CDA'er Omtzigt een "functie elders" werd gezocht. Omtzigt, die al maanden overwerkt thuiszit, hekelde openlijk de bestuursstijl van het kabinet en rekent die Rutte persoonlijk aan. Hij noemt de gebrekkige informatieverstrekking van het kabinet aan de Kamer de "Rutte-doctrine".

Het is een van de oorzaken dat de toeslagenaffaire zo lang heeft door kunnen gaan, oordeelde de commissie-Van Dam begin dit jaar. Omtzigt, die alleen in de openbaarheid verscheen bij zijn installatie als Kamerlid, zou niet willen dat het CDA in een nieuw kabinet onder leiding van Rutte gaat zitten.