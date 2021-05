Demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte was van plan met "radicale ideeën" te komen nadat een groot deel van de Kamer niets meer zag in zijn werkwijze in de 'kwestie-Omtzigt', maar ruim een maand na die belofte zei hij maandagavond tegen Nieuwsuur: "Ik ga het niet opeens allemaal dingen anders doen. Ik ben heel trots op de afgelopen tien jaar."

De formatie ligt al weken stil nadat Rutte zich naar eigen zegge pijnlijk had vergist in zijn eigen rol in de memo-affaire. De VVD-leider had het over een andere functie voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt gehad tijdens zijn gesprek met de verkenners in de formatie, een bizar feit dat per toeval naar buiten kwam door een gefotografeerde memo van onderhandelaar Kajsa Ollongren.

Het vertrouwen bij veel partijen was weg, al laten de meeste partijen de deur op een kier staan door Rutte een kans te geven zijn radicale ideeën te ontvouwen.

In Nieuwsuur vertelde de premier dat hij om te beginnen wil pleiten voor een dunner regeerakkoord en minder coalitieoverleg, zodat het politieke debat weer terugkeert naar de vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Dat geluid was al eerder te horen bij andere partijen en ook informateur Herman Tjeenk Willink opperde dat.

Daarnaast moet de Kamer niet meer voor voldongen feiten worden geplaatst door overleg uit te besteden aan 'de polder' zoals is gebeurd met het klimaatakkoord. Tientallen maatschappelijke organisaties en belangenclubs, werkgevers en werknemers kwamen tot klimaatmaatregelen waar de politiek achteraf pas over kon debatteren.

Ruttes "belangrijkste" voorstel gaat over het herstel van de relatie tussen de burger en de uitvoering van beleid. In de toeslagenaffaire werd duidelijk dat er niet naar de tienduizenden gedupeerde ouders werd geluisterd terwijl ze door de Belastingdienst werden vermorzeld.

"Elke organisatie en toezichthouder moet een plan maken hoe de menselijke maat weer voorop moet komen te staan", zei Rutte. Hij wil een club in het leven roepen die tussen kabinet en Kamer komt te staan waar burgers terecht kunnen als zij niet worden gehoord met hun problemen bij een overheidsorganisatie, zoals de Belastingdienst, het UWV of DUO.

Ook moet zo'n instelling trends waarnemen als blijkt dat er iets niet goed gaat bij de uitvoering van deze overheidsorganisaties. Mogelijke fouten moeten zo eerder opgespoord worden zodat het niet uitdraait op zo'n grote ramp als de toeslagenaffaire.