Het in april gepresenteerde openingsplan waarmee Nederland in vijf stappen uit de coronacrisis moet komen, leidt inmiddels vooral tot onzekerheid. Versoepelingen moesten al eens worden uitgesteld en het advies van het Outbreak Management Team (OMT) werd niet meer standaard opgevolgd. Dinsdag zou een besluit worden genomen over de volgende versoepelingen, maar het kabinet lijkt het toch nog niet helemaal aan te durven. Wel is er dinsdag een persconferentie.

Eigenlijk zouden dinsdag onder meer de dierentuinen en pretparken hun deuren weer openen, maar deze versoepelingen werden eerder al met minimaal een week uitgesteld, omdat de ziekenhuiscijfers niet zoals verwacht daalden.

Of stap twee van het openingsplan op 19 mei wél kan worden gezet, is ook nog niet zeker. Hierover zou duidelijkheid komen tijdens de persconferentie die dinsdag gepland staat, maar het kabinet houdt vooralsnog een slag om de arm.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge inderdaad aankondigen dat stap twee zal plaatsvinden, maar dat de daling van de ziekenhuiscijfers daarvoor wél moet doorzetten. Deze randvoorwaarde zal tijdens de persconferentie toegelicht worden, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS.

In de praktijk betekent dit dus dat het definitieve besluit over de komende versoepelingen pas volgende week genomen wordt; een paar dagen voordat onder meer de dierentuinen en sport- en muziekscholen weer bezoekers mogen ontvangen.

Versoepelingen stap 2 Pretparken en dierentuinen mogen weer open

Sporten binnen weer toegestaan

Kunst- en cultuurbeoefening binnen weer mogelijk

Mogelijkheden buiten sporten verruimd

Kabinet lijkt advies OMT dit keer te willen volgen

Om te kunnen versoepelen kijkt het kabinet naar verschillende factoren, zoals de vaccinatiegraad en het aantal bezette ziekenhuisbedden. Momenteel liggen er 2.487 coronapatiënten in het ziekenhuis (verpleegafdeling en intensive care), maar het OMT adviseerde vorige week om pas weer te versoepelen bij 20 procent minder ziekenhuisopnames ten opzichte van eind april. Dit zou neerkomen op ongeveer 2.150 bezette bedden.

Eind april was het een politieke keuze om alvast wat te versoepelen terwijl de daling van de ziekenhuiscijfers nog niet was ingezet. Opeens was een "plateau" ook voldoende en was "er net genoeg veranderd". Het kabinet lijkt dit keer wel rekening te willen houden met het OMT-advies. Mogelijk ligt daarom de optie op tafel om de geplande versoepelingen volgende week alsnog tegen te houden.

Een duidelijke lijn lijkt dan ook te ontbreken. Waar het kabinet precies naar kijkt en waarom het het ene moment wel risico durft te nemen en het andere moment niet, is niet duidelijk.

Genoemde data in openingsplan lijken niet meer haalbaar

Dan 26 mei, 16 juni en 7 juli: de drie streefdata die nog steeds vermeld staan bij stap drie, vier en vijf, maar al niet meer haalbaar lijken. Hoewel destijds al werd verwacht dat deze data waarschijnlijk verschoven moesten worden, wilde het kabinet ze per se benoemen "omdat het mensen gewoon meer houvast biedt", zo legde De Jonge destijds uit.

Er werden juist geen specifieke randvoorwaarden op basis van epidemiologische cijfers gegeven. "Voor heel veel mensen is het toch belangrijker van: wanneer kan ik weer wat? En zeg dat nou maar gewoon en doe maar een inschatting", aldus de Jonge. Volgens Rutte kon er ook niet alleen naar cijfers gekeken worden, omdat "je dan helemaal het politieke proces zou kunnen uitschakelen".

Het openingsplan dat perspectief moest bieden, lijkt daarmee nu juist voor verwarring te zorgen. Per wanneer de volgende stappen genomen kunnen worden is uiterst onzeker. Het lijkt er in ieder geval sterk op dat de derde stap verschoven gaat worden. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat er inderdaad wordt gekeken naar de impact op de rest van het openingsplan.

Specifieke randvoorwaarden liggen verder (nog) niet op tafel, de omcirkelde data in de agenda's moeten naar verwachting uitgegumd worden en zelfs het moment van besluitvorming staat deze week niet meer vast. Het kabinet lijkt nog aardig te worstelen met het heropenen van de samenleving.