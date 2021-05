Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) trekt 6 miljard euro uit zodat basis- en middelbare scholen de leerachterstanden als gevolg van de coronacrisis kunnen wegwerken. Zo kunnen de scholen het schooljaar verlengen, lesdagen langer maken of zelfs privéleraren inzetten, laat de minister maandag weten in een interview met het AD.

Vanaf komend schooljaar wordt er minimaal 700 euro per leerling uitgetrokken om gerichte hulp te kunnen bieden, ook op sociaal-emotioneel vlak. Er wordt extra financiering beschikbaar gemaakt voor scholen die veel leerlingen met achterstanden hebben. Om welk bedrag het gaat, wordt volgende maand bekendgemaakt.

De voorstellen van de minister zijn opgesteld in samenwerking met leraren, schoolleiders, onderwijsorganisaties en wetenschappers. Scholen brengen op dit moment in kaart hoe de leerlingen ervoor staan. Op basis van die informatie zullen schoolbesturen en lerarenteams een plan voor het komende schooljaar opstellen en bepalen welke voorstellen zij zullen implementeren.

Ook wordt extra aandacht besteed aan het psychisch welzijn van leerlingen. "In deze tijd van corona is het extra belangrijk om ook te investeren in het welbevinden van leerlingen. Ze komen tot betere leerprestaties als ze lekker in hun vel zitten", zegt minister Slob tegen het AD.